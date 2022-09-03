Стадион: Сан Никола
0'
1:0
4' ГолWalid Cheddira
12' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
35' Желтая карточкаМайта Маттиа
44' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
2:0
45' ГолАнтенуччи Мирко
47' Желтая карточкаБелломо Никола
55' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
2:1
63' ГолЛа Мантия Андреа
2:2
69' ГолРабби Симоне
90'+6
Ход матча
4'
1:0
35'
44'
45'
47'
63'
2:1
69'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
18
Каприле
Элия
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
20 Matteo Prati
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Бари
СПАЛ 2013
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|3
|0.75
|Антенуччи Мирко
|3 (1)
|0.75
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.5
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.75
|Майстро Фабио
|1
|0.25
|Рабби Симоне
|1
|0.25
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччи Джакомо
|1
|1
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Педа Патрик
|1
|1
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4
Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2
Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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