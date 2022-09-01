Стадион: Артемио Франки
Позже
История личных встреч
Фиорентина
Ювентус
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
35 матчей
17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.25
|Йович Лука
|1
|0.25
|Мандрагора Роландо
|1
|0.25
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|Милик Аркадиуш
|1
|0.25
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Исход игры
Фиорентина
5.6% (3)
Ничья
14.8% (8)
Ювентус
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (40)
Меньше
24.53% (13)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
61.1% (33)
1:1 Ничья
11.1% (6)
0:1 Ювентус
9.3% (5)
2:2 Ничья
3.7% (2)
1:3 Ювентус
3.7% (2)
2:1 Фиорентина
3.7% (2)
0:2 Ювентус
3.7% (2)
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