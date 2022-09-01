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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Фиорентина
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 0.25
Йович Лука 1 0.25
Мандрагора Роландо 1 0.25
Соттиль Рикардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Журковски Шимон 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 1
Ди Мария Анхель 1 0.25
Милик Аркадиуш 1 0.25
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соттиль Рикардо 1 0
Роша Игор II 1 0
Йович Лука 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Алекс Сандро 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 14 часов 32 минуты.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Фиорентина 5.6% (3)
    X 14.8% (8)
    Ювентус 79.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Ювентус
    3.20
    3.21
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус

    Исход игры
    Фиорентина
    5.6% (3)
    Ничья
    14.8% (8)
    Ювентус
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (40)
    Меньше
    24.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    61.1% (33)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    0:1 Ювентус
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    1:3 Ювентус
    3.7% (2)
    2:1 Фиорентина
    3.7% (2)
    0:2 Ювентус
    3.7% (2)
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    Фиорентина
    Ювентус
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