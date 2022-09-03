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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Реджина
2:0
Второй тайм: 68'
Палермо
0'
1:0
7' Гол
Фаббиан Джованни
19' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
29' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
39' Желтая карточка
Канотто Луиджи
2:0
58' Гол
Менез Жереми
63' Красная карточка
Ционек Тьяго
66' Желтая карточка

Ход матча

7'
Фаббиан Джованни
(Ционек Тьяго)
1:0
19'
Пьероцци Никколо
 
29'
Ди Кьяра Джанлука
 
39'
Канотто Луиджи
 
46'
Кампорезе Микеле
Пьероцци Никколо
 
55'
 
Дамьяни Самуэле
Шарич Дарио
58'
Менез Жереми
(Ривас Ригоберто)
2:0
61'
Чичерелли Эмануэле
Канотто Луиджи
 
63'
Ционек Тьяго
 
66'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Палермо
3.25
3.50
3.70
Все Коэффициенты
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
28
Шарич
Дарио
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Реджина
4-3-3
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Палермо

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:2
К
4:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менез Жереми 2 0.5
Фаббиан Джованни 2 0.5
Ривас Ригоберто 1 0.25
Кризетиг Лоренцо 1 0.25
Майер Жан 1 0.25
Пьероцци Никколо 1 0.25
Ломбарди Алессандро 1 0.25
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Канотто Луиджи 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 2 (1) 0.5
Сегре Джакопо 1 0.25
Nicolo Valente 1 0.25
Элия Сальваторе 1 0.25
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 2 0
Фаббиан Джованни 2 0
Ционек Тьяго 1 0
Кризетиг Лоренцо 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Ivan Marconi 0 1
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0
Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0
Палермо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0
Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Фрозиноне 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Брешия 2:1 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Бари 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Асколи 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Козенца 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Читтаделла 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Палермо 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Венеция 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бари 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Тернана 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Палермо 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Козенца 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Венеция 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2:1 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. СПАЛ 2013 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Комо 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Палермо 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Канотто Луиджи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Niccolo Pierozzi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Giovanni Fabbian бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Палермо
3.25
3.50
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 2:0 Палермо онлайн

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