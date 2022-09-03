Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
24' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
29' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
41' Желтая карточкаПаван Никола
45' Желтая карточкаГондо Седрик
45' Желтая карточкаАсенсио Рауль
49' Красная карточкаАсенсио Рауль
52' Вторая желтая карточкаКалигара Фабрицио
90' Желтая карточкаТункара Мамаду
90' Вторая желтая карточкаДель Фабро Дарио
90' Желтая карточкаБоттегин Эрик
90'+6
Ход матча
41'
45'
45'
49'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 2
-
58 Владение мячом, % 42
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Асколи
Читтаделла
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
60.9%
21.7%
4 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0.25
|Коллоколо Микеле
|1
|0.25
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.5
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.5
|Антонуччи Мирко
|1
|0.25
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|1
|Леали Никола
|2
|0
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Донати Франческо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|1
|1
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Бранка Симоне
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Тункара Мамаду
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3
Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3
Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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