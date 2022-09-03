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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Асколи
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
8' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
24' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
29' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
41' Желтая карточка
Паван Никола
45' Желтая карточка
Гондо Седрик
45' Желтая карточка
Асенсио Рауль
49' Красная карточка
Асенсио Рауль
52' Вторая желтая карточка
Калигара Фабрицио
90' Желтая карточка
Тункара Мамаду
90' Вторая желтая карточка
Дель Фабро Дарио
90' Желтая карточка
Боттегин Эрик
90'+6
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
92
Бальдини
Энрико
Асколи
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Читтаделла

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
60.9%
21.7%
4 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СB
0:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 1
Боттегин Эрик 1 0.25
Коллоколо Микеле 1 0.25
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.5
Асенсио Рауль 2 (1) 0.5
Антонуччи Мирко 1 0.25
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 3 0
Калигара Фабрицио 1 1
Леали Никола 2 0
Боттегин Эрик 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Сальви Алессандро 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Донати Франческо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 1 1
Каррьеро Джузеппе 2 0
Бранка Симоне 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Ignacio Lores 1 0
Тункара Мамаду 1 0
Вита Алессио 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3
Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3
Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Дженоа 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
10. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
12. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Палермо 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Асколи 0:0 Читтаделла онлайн

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