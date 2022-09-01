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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Бетис

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 3 (1) 1
Винисиус Жуниор 2 0.67
Модрич Лука 1 0.33
Алаба Давид 1 0.33
Васкес Лукас 1 0.33
Вальверде Федерико 1 0.33
Родриго 0 0
Чуамени Орельен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 4 (2) 1.33
Хуанми Мигель 2 0.67
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Фекир Набиль 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1
Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 15 часов 47 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Реал Мадрид 89.1% (49)
    X 10.9% (6)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Бетис
    6.90
    5.31
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.1% (49)
    Ничья
    10.9% (6)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    36.4% (20)
    2:1 Реал Мадрид
    27.3% (15)
    3:1 Реал Мадрид
    10.9% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    4:1 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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    Реал Мадрид
    Бетис
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