Стадион: Сантьяго Бернабеу
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Бетис
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|3 (1)
|1
|Винисиус Жуниор
|2
|0.67
|Модрич Лука
|1
|0.33
|Алаба Давид
|1
|0.33
|Васкес Лукас
|1
|0.33
|Вальверде Федерико
|1
|0.33
|Родриго
|0
|0
|Чуамени Орельен
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|4 (2)
|1.33
|Хуанми Мигель
|2
|0.67
|Морено Алекс
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Фекир Набиль
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1
Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
Исход игры
Реал Мадрид
89.1% (49)
Ничья
10.9% (6)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
51.92% (27)
Нет
48.08% (25)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
36.4% (20)
2:1 Реал Мадрид
27.3% (15)
3:1 Реал Мадрид
10.9% (6)
3:0 Реал Мадрид
7.3% (4)
2:2 Ничья
5.5% (3)
4:1 Реал Мадрид
3.6% (2)
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