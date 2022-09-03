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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
13' Гол
Окафор Ноа
29' Желтая карточка
Шульц Кофи
48' Желтая карточка
Ульмер Андреас
67' Желтая карточка
Дедич Амар
2:0
79' Гол
Диарра Юба
85' Желтая карточка
Ринальди Лаутаро
90' Желтая карточка
Рогель Жан
90'+4
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
8
Камери
Дийон
11
Фернандо
Педро
77
Окафор
Ноа
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
16
Osarenren
Okungbowa
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
18
Томич
Денис
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Сваровски Тироль
3-5-1-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б
5:0
Б
1:3
БЧГ
4:0
БЧГ
3:2
Б
2:4
ТМК
1:3
Б
5:0
ТМК
1:1
Б
5:1
Б
1:5
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 4 (1) 0.57
Окафор Ноа 4 0.57
Сеско Бенджамин 2 0.29
Кьергаард Мауриц 2 0.29
Капальдо Николас 2 0.29
Камери Дийон 1 0.14
Диарра Юба 1 0.14
Павлович Страхиня 1 0.14
Адаму Чуквубике 1 0.14
Ульмер Андреас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Соле Умар 0 0
Сучич Лука 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.71
Огринец Санди 2 0.29
Рогель Жан 2 0.29
Зульцбахер Лукас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Шимич Роко 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Ринальди Лаутаро 1 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Зульцбахер Лукас 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
3
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
3
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 18 - 3 18
2. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
6. Рапид Вена 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 7 2 1 4 9 - 13 7
8. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Вольфсбергер 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
9. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
10. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Шульц Кофи получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Окафор Ноа бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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