Стадион: Ред Булл Арена
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОкафор Ноа
29' Желтая карточкаШульц Кофи
48' Желтая карточкаУльмер Андреас
67' Желтая карточкаДедич Амар
2:0
79' ГолДиарра Юба
85' Желтая карточкаРинальди Лаутаро
90' Желтая карточкаРогель Жан
90'+4
Ход матча
13'
1:0
29'
48'
67'
79'
2:0
85'
90'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
18
Томич
Денис
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.57
|Окафор Ноа
|4
|0.57
|Сеско Бенджамин
|2
|0.29
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.29
|Капальдо Николас
|2
|0.29
|Камери Дийон
|1
|0.14
|Диарра Юба
|1
|0.14
|Павлович Страхиня
|1
|0.14
|Адаму Чуквубике
|1
|0.14
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.71
|Огринец Санди
|2
|0.29
|Рогель Жан
|2
|0.29
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Ринальди Лаутаро
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
3
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
3
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|18 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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