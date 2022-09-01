Стадион: Краснодар
История личных встреч
Краснодар
Сочи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|6 (3)
|0.86
|Кордоба Джон
|2
|0.29
|Олусегун Олакунле
|2
|0.29
|Ионов Алексей
|2
|0.29
|Рамирес Кристиан
|1
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1
|0.14
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.14
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|6 (5)
|0.86
|Юсупов Артур
|2
|0.29
|Мелкадзе Георгий
|2
|0.29
|Сарвели Владислав
|2
|0.29
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.14
|Макарчук Артём
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|3
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кайо Силва
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|Макарчук Артём
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
7
47%
31-45
5
29%
29%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0
Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Оренбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|14.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 16
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Сочи
Исход игры
Краснодар
58.6% (34)
Ничья
31% (18)
Сочи
10.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
29.3% (17)
2:2 Ничья
17.2% (10)
1:1 Ничья
13.8% (8)
2:0 Краснодар
10.3% (6)
1:0 Краснодар
8.6% (5)
1:2 Сочи
5.2% (3)
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