  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Сочи
Прогнозы 58
Краснодар 58.6% (34)
X 31% (18)
Сочи 10.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Сочи
2.95
3.78
3.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 6 (3) 0.86
Кордоба Джон 2 0.29
Олусегун Олакунле 2 0.29
Ионов Алексей 2 0.29
Рамирес Кристиан 1 0.14
Ахметов Ильзат 1 0.14
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.14
Баньяц Михайло 0 0
Кривцов Никита 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 6 (5) 0.86
Юсупов Артур 2 0.29
Мелкадзе Георгий 2 0.29
Сарвели Владислав 2 0.29
Цаллагов Ибрагим 1 0.14
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Черников Александр 0 1
Кайо Силва 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Мелкадзе Георгий 2 0
Макарчук Артём 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
7
47%
31-45
5
29%
29%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0
Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 17 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Краснодар 58.6% (34)
    X 31% (18)
    Сочи 10.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    2.95
    3.78
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    58.6% (34)
    Ничья
    31% (18)
    Сочи
    10.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    29.3% (17)
    2:2 Ничья
    17.2% (10)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    2:0 Краснодар
    10.3% (6)
    1:0 Краснодар
    8.6% (5)
    1:2 Сочи
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    Сочи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     