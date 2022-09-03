Стадион: Караискакис
3:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБухалакис Андреас
2:0
45' ГолБиэл Пеп
2:1
49' ГолМендоса Хавьер
90' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
3:1
90' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
90'+6
Ход матча
17'
1:0
45'
2:0
49'
2:1
66'
75'
90'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
18
Хван
Ый-Чжо
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Олимпиакос
Ионикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|1
|0.33
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.33
|Бухалакис Андреас
|1
|0.33
|Ранджелович Лазар
|1
|0.33
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Хавьер
|1
|0.33
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2
Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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