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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Олимпиакос
3:1
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
17' Гол
Бухалакис Андреас
2:0
45' Гол
Биэл Пеп
2:1
49' Гол
Мендоса Хавьер
90' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
3:1
90' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
90'+6
1
Вацлик
Томаш
26
Пипа
44
Манолас
Костас
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
21
Биэл
Пеп
30
Де
ла
Фуэнте
Конрад
18
Хван
Ый-Чжо
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
25
Federico
Milo
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
10
Мендоса
Хавьер
6
Fabien
Antunes
77
Аосман
Аяс
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
Олимпиакос
4-2-3-1
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Олимпиакос
Ионикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 1 0.33
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.33
Вальбуэна Матьё 1 0.33
Бухалакис Андреас 1 0.33
Ранджелович Лазар 1 0.33
Хван Ый-Чжо 0 0
Пипа 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Хавьер 1 0.33

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Аосман Аяс 1 0
Federico Milo 1 0
Georgios Mygas 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Fabien Antunes 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2
Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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