Стадион: Athanasios Diakos
Ход матча
59'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Ламия
Астерас
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Кристофер
|1
|0.33
|Давид Симон
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.33
|Тилика Лео
|1
|0.33
|Бенито Асьер
|1
|0.33
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Костаньо Хосе
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0
Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0
Астерас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|1:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Ионикос
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Олимпиакос
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Левадиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ионикос
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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