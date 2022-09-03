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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ламия
0:0
Конец матча
Астерас
0'
59' Желтая карточка
Костаньо Хосе
90'+5

Ход матча

46'
 
Бартоло Хулиан
Бенито Асьер
46'
 
Тилика Лео
Домингес Хуан
46'
 
Барралес Джеронимо
Риера Адриан
59'
 
Костаньо Хосе
63'
 
Сони Кевен
Гардавски Михаэль
68'
Цандарис Фанис
Нуньес Кристофер
 
69'
Боакье Ричмонд
Якумакис Петрос
 
78'
Асковски Стефан
Де Винсенти Томас
 
85'
Марментини Густаво
Цилулис Сотирис
 
90'
 
Жуканович Эрвин
Бертолио Факундо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
14
Сливка
Выкинтас
16
Бехарано
Данни
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
8
Якумакис
Петрос
1
Пападопулос
Никос
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
12
Кармона
Давид
29
Альварес
Федерико
4
Станко
Калеб
28
Домингес
Хуан
20
Бертолио
Факундо
25
Гардавски
Михаэль
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
Ламия
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Астерас

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
0:2
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Кристофер 1 0.33
Давид Симон 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.33
Тилика Лео 1 0.33
Бенито Асьер 1 0.33
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0
Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0
Астерас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 2:1 3 2 1 0 4 - 1 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ионикос 1:2 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Левадиакос 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ионикос 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Левадиакос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Олимпиакос 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Левадиакос 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ионикос 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 0:0 Астерас онлайн

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