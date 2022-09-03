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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Панатинаикос
1:0
Первый тайм: 17'
Левадиакос
0'
1:0
3' Гол
Вербич Беньямин
10' Желтая карточка
Винисиус Пауло II

Ход матча

3'
Вербич Беньямин
1:0
10'
 
Винисиус Пауло II

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Левадиакос
7.50
6.70
25.00
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
11
Ганя
Кристиан
16
Гнезда-Черин
Адам
21
Курбелис
Димитрис
22
Канталапьерда
Аитор
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
5
Винисиус
Пауло
II
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
77
Бельмонт
Антони
12
Мехия
Альфредо
4
Stephen
Kwabena
19
Вракас
Георгиос
27
Konstantinos
Doumtsios
25
Луа-Луа
Казенга
Панатинаикос
4-3-3
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Левадиакос

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.33
Вербич Беньямин 1 0.33
Паласиос Себастьян 1 0.33
Шпорар Андраж 1 0.33
Перес Рубен 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Тьерри 1 0
Константинидис Димитрис 1 0
Бельмонт Антони 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Вракас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1
Левадиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0
Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 2:1 3 2 1 0 4 - 1 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ионикос 1:2 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Левадиакос 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ионикос 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Левадиакос 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Олимпиакос 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Левадиакос 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ионикос 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
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Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Левадиакос
7.50
6.70
25.00
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