Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
78 Владение мячом, % 22
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Taousianis
История личных встреч
Панатинаикос
Левадиакос
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
23 матча
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.33
|Вербич Беньямин
|1
|0.33
|Паласиос Себастьян
|1
|0.33
|Шпорар Андраж
|1
|0.33
|Перес Рубен
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Тьерри
|1
|0
|Константинидис Димитрис
|1
|0
|Бельмонт Антони
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0
Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1
Левадиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0
Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ионикос
|1:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Ионикос
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Олимпиакос
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Левадиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ионикос
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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