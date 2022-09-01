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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Милан
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 48
Милан 43.8% (21)
X 43.8% (21)
Интер Милан 12.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
2.89
3.56
2.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Интер Милан

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

43 матча

30.2%
18.6%
51.2%
13 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.3%
34.9%
41.8%
10 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 0.5
Диас Браим 1 0.25
Леау Рафаэл 1 0.25
Жиру Оливье 1 0.25
Беннасер Исмаэль 1 0.25
Тео Эрнандес 1 (1) 0.25
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 0.75
Корреа Хоакин 2 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 0.25
Барелла Николо 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Джеко Эдин 0 0
Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 2 0
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Адли Ясин 1 0
Тонали Сандро 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Дармиан Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 17 часов 31 минуту.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Милан 43.8% (21)
    X 43.8% (21)
    Интер Милан 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Интер Милан
    2.89
    3.56
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    43.8% (21)
    Ничья
    43.8% (21)
    Интер Милан
    12.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    1:2 Интер Милан
    10.4% (5)
    1:0 Милан
    8.3% (4)
    3:2 Милан
    4.2% (2)
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    Интер Милан
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