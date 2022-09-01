Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Милан
Интер Милан
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
43 матча
30.2%
18.6%
51.2%
13 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.3%
34.9%
41.8%
10 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ребич Анте
|2
|0.5
|Диас Браим
|1
|0.25
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|Жиру Оливье
|1
|0.25
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.25
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.25
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.75
|Корреа Хоакин
|2
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.25
|Барелла Николо
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Джеко Эдин
|0
|0
|Дармиан Маттео
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|2
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2
Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Исход игры
Милан
43.8% (21)
Ничья
43.8% (21)
Интер Милан
12.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
2:1 Милан
31.3% (15)
1:1 Ничья
29.2% (14)
2:2 Ничья
12.5% (6)
1:2 Интер Милан
10.4% (5)
1:0 Милан
8.3% (4)
3:2 Милан
4.2% (2)
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