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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион: Зрители: 17856
Генк
0:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
45' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Бауэр Роберт
90' Желтая карточка
Ван Дессел Стан
90' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
35
Немет
Ондраш
21
Шмидт
Даниэль
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
22
Янсенс
Вольке
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
10
Кагава
Синдзи
8
Хаяси
Даити
30
Окадзаки
Синджи
Генк
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Сент-Трейден

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

26 матчей

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.71
Хейнен Бриан 4 (2) 0.57
Пейнтсил Джозеф 3 0.43
Дессерс Сириль 3 (1) 0.43
Муньос Даниэль 1 0.14
Грошовски Патрик 1 0.14
Немет Ондраш 1 0.14
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 2 0.29
Хаяси Даити 2 0.29
Ляйстнер Тони 1 0.14
Кагава Синдзи 1 (1) 0.14
Брюлс Кристиан 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Грошовски Патрик 1 0
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Бауэр Роберт 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Брюлс Кристиан 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Бруно Джанни 1 0
Jo Coppens 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
6
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
2
33%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2
Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
7. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
8. Андерлехт 6 3 0 3 9 - 5 9
9. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
10. Мехелен 2:2 7 2 2 3 12 - 13 8
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Эйпен 0:0 7 2 1 4 7 - 12 7
13. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Кортрейк 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
17. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
18. Серен Юнайтед 2:2 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Мехелен 2:2 4 2 1 1 10 - 8 7
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Эйпен 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 2:2 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Кортрейк 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Серен Юнайтед 2:2 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эйпен 0:0 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Бауэр Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Пейнтсил Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
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