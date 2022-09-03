Стадион: Кристал-арена Зрители: 17856
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаБауэр Роберт
90' Желтая карточкаВан Дессел Стан
90' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
90'+7
Ход матча
45'
45'
90'
90'
35
Немет
Ондраш
20
Бауэр
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Генк
Сент-Трейден
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
26 матчей
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.71
|Хейнен Бриан
|4 (2)
|0.57
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.43
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.43
|Муньос Даниэль
|1
|0.14
|Грошовски Патрик
|1
|0.14
|Немет Ондраш
|1
|0.14
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|2
|0.29
|Хаяси Даити
|2
|0.29
|Ляйстнер Тони
|1
|0.14
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.14
|Брюлс Кристиан
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Бауэр Роберт
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Бруно Джанни
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
18
6
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
2
33%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2
Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|9.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|Мехелен
|2:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Эйпен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Кортрейк
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|2:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Мехелен
|2:2
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Эйпен
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Кортрейк
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Серен Юнайтед
|2:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эйпен
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
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