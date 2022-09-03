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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Стандард
1:0
Конец матча
Остенде
0'
14' Желтая карточка
Роша Кенни
42' Желтая карточка
Nathan Ngoy
1:0
67' Гол
Драгус Денис
76' Желтая карточка
Драгус Денис
84' Желтая карточка
Урогиде Осазе
90'+5
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
18
Болевич
Александар
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
8
Цимирот
Гойко
22
Баликвиша
Вильям
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
5
Кателарис
Фанос
99
Альбанезе
Алессандро
10
Роша
Кенни
23
Амаде
Альфонс
18
Сакамото
Тацухиро
34
Бэтцнер
Ник
9
Хорнби
Фрэйзер
68
Амброз
Тьерри
Стандард
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Стандард
Остенде

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
6:2
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
1:3
ПДА
2:3
К
2:3
ПДА
0:0
ЛП
2:2
ЛП
3:1
ЛП
4:1
ЛП
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.57
Дюссенн Ноэ 2 0.29
Драгус Денис 2 0.29
Эмон Рено 1 0.14
Тапсоба Абдул 1 0.14
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.43
Бэтцнер Ник 1 0.14
Хорнби Фрэйзер 1 0.14
Д'Хасе Робби 1 0.14
Матам Тео Ндика 1 0.14
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Драгус Денис 3 0
Калут Александро 1 1
Девале Жиль 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Доннум Арон 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Медли Зех 2 0
Урогиде Осазе 2 0
Альбанезе Алессандро 0 1
Амброз Тьерри 1 0
Гейе Махтар 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3
Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
7. Стандард 7 3 1 3 10 - 12 10
8. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
9. Андерлехт 6 3 0 3 9 - 5 9
10. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Мехелен 7 2 1 4 12 - 14 7
12. Кортрейк 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Остенде 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Серен Юнайтед 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Эйпен 7 2 0 5 7 - 13 6
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
10. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Nathan Ngoy получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
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