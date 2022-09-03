Стадион: Морис Дюфран
0'
14' Желтая карточкаРоша Кенни
42' Желтая карточкаNathan Ngoy
1:0
67' ГолДрагус Денис
76' Желтая карточкаДрагус Денис
84' Желтая карточкаУрогиде Осазе
90'+5
Ход матча
14'
42'
67'
1:0
76'
84'
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Некадио ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
20 Andy Musayev
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Стандард
Остенде
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.57
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.29
|Драгус Денис
|2
|0.29
|Эмон Рено
|1
|0.14
|Тапсоба Абдул
|1
|0.14
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.43
|Бэтцнер Ник
|1
|0.14
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0.14
|Д'Хасе Робби
|1
|0.14
|Матам Тео Ндика
|1
|0.14
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Калут Александро
|1
|1
|Девале Жиль
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Урогиде Осазе
|2
|0
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3
Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Стандард
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|10.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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