  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Эйпен
0:0
Второй тайм: 77'
Кортрейк
0'
2' Желтая карточка
Танака Сатоси
14' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
33' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
49' Желтая карточка
Н'Дри Конан
67' Желтая карточка
Кристи-Дэвис Исаак
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
4
Джегго
Джеймс
3
Дэвидсон
Джейсон
23
Кристи-Дэвис
Исаак
10
Чарльз-Кук
Риган
11
Н'Дри
Конан
7
Нуху
Айзек
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
44
Сильва
Жоао
25
Nayel
Mehssatou
12
Кейта
Хабиб
32
Танака
Сатоси
30
Д'Эне
Кристоф
22
Ламкель
Зе
Дидье
20
Авенатти
Фелипе
9
Billel
Messaoudi
Эйпен
4-3-3
Кортрейк
3-4-3

История личных встреч

Эйпен
Кортрейк

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.29
Gary Magnee 2 0.29
Чарльз-Кук Риган 1 0.14
Н'Дри Конан 1 0.14
Нуху Айзек 1 0.14
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.14
Гейе Папе Хабиб 1 0.14
Ватанабэ Цуёси 1 0.14
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 3 1
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Деом Жером 2 0
Ламбер Борис 2 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 2 1
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Д'Эне Кристоф 1 0
Бруно Массимо 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
36%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2
Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
7. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
8. Андерлехт 6 3 0 3 9 - 5 9
9. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
10. Мехелен 2:2 7 2 2 3 12 - 13 8
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Эйпен 0:0 7 2 1 4 7 - 12 7
13. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Кортрейк 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
17. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
18. Серен Юнайтед 2:2 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Мехелен 2:2 4 2 1 1 10 - 8 7
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Эйпен 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 2:2 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Кортрейк 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Серен Юнайтед 2:2 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эйпен 0:0 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ламкель Зе Дидье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Танака Сатоси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Кортрейк
3.50
3.66
5.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:0 Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эйпен
Кортрейк
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 