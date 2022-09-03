Стадион: Kehrwegstadion Зрители: 8363
0'
2' Желтая карточкаТанака Сатоси
14' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
33' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
49' Желтая карточкаН'Дри Конан
67' Желтая карточкаКристи-Дэвис Исаак
0:1
82' ГолМбайо Дилан
83' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаНуху Айзек
90' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
90'+8
Ход матча
14'
33'
49'
82'
0:1
83'
90'
90'
35
Ламбер
Борис
11
Н'Дри
Конан
31
Илич
Марко
44
Сильва
Жоао
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.29
|Gary Magnee
|2
|0.29
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.14
|Н'Дри Конан
|1
|0.14
|Нуху Айзек
|1
|0.14
|Петерс Стеф
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|1
|0.14
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.14
|Мбайо Дилан
|1
|0.14
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.14
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|2
|1
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Д'Эне Кристоф
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2
Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Стандард
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|9.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|10.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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