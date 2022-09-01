Стадион: Аноэта
Позже
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|1
|0.33
|Браис Мендес
|1
|0.33
|Кубо Такефуса
|1
|0.33
|Мерино Микель
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|2
|0.67
|Мората Альваро
|2
|0.67
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Молина Науэль
|0
|1
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4
Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
10.4% (5)
Ничья
29.2% (14)
Атлетико М
60.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
41.7% (20)
1:1 Ничья
22.9% (11)
2:1 Реал Сосьедад
10.4% (5)
0:1 Атлетико М
10.4% (5)
0:2 Атлетико М
6.3% (3)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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