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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Реал Сосьедад
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 0.33
Браис Мендес 1 0.33
Кубо Такефуса 1 0.33
Мерино Микель 0 0
Субименди Мартин 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.67
Мората Альваро 2 0.67
Фелиш Жоау 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелиш Жоау 2 0
Молина Науэль 0 1
Ньигес Сауль 1 0
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Диего Симеоне 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4
Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 18 часов 1 минуту.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 48
    Реал Сосьедад 10.4% (5)
    X 29.2% (14)
    Атлетико М 60.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    3.10
    3.32
    3.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    10.4% (5)
    Ничья
    29.2% (14)
    Атлетико М
    60.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    41.7% (20)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    2:1 Реал Сосьедад
    10.4% (5)
    0:1 Атлетико М
    10.4% (5)
    0:2 Атлетико М
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
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    Реал Сосьедад
    Атлетико М
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