Первый тайм

8' Паршивлюк хотел на рывке уйти от своего оппонента, но его сбил с ног - Гаджимурадов. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу хозяев поля.

7' Захарян хорошо бежит по левому флангу и сделал передачу на ход Грулёву, Вячеслав выполнил прострел в штрафную, но защитник встал на путь мяча и блокировал и нейтрализовал попытку создать голевой момент.

5' Стоит отметить, что стартовый натиск организовал "Урал", а не "Динамо" как многие могли бы ожидать от этой игры, но пока все попытки атаки не доходят до голкипера.

4' Гол забивает "Урал" при первой же атаки, но линейный судья так не считает, фиксируя офсайд у Егорычева после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам.

2' Хозяева играют в бело-голубом, а гостям выдан комплект оранжево-чёрном цвете. Мяч в центра поля ввели футболисты "Урала" и игра началась на высоких скоростях.