Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.57
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.29
|Тюкавин Константин
|2
|0.29
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.29
|Захарян Арсен
|1
|0.14
|Фернандес Роберто
|1
|0.14
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|1
|0.14
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|2
|1
|Захарян Арсен
|2
|1
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|5.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Урал
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 15
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Урал
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0