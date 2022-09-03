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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 11'
Урал
0'
Прогнозы 138
Динамо Москва 92% (127)
X 2.2% (3)
Урал 5.8% (8)
-1
выиграет Динамо Москва, со счетом 3:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Урал
3.75
5.20
7.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
18
Nicolas
Marichal
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
34
Гагнидзе
Лука
47
Захарян
Арсен
25
Макаров
Денис
70
Тюкавин
Константин
20
Грулёв
Вячеслав
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
46
Мамин
Артём
4
Иллой-Айет
Эммерсон
3
Гогличидзе
Лео
18
Газинский
Юрий
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
21
Подберёзкин
Вячеслав
70
Гаджимурадов
Рамазан
10
Бикфалви
Эрик
Динамо Москва
4-1-2-3
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Урал

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.57
Грулёв Вячеслав 2 0.29
Тюкавин Константин 2 0.29
Фомин Даниил 2 (2) 0.29
Захарян Арсен 1 0.14
Фернандес Роберто 1 0.14
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.14

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 2 1
Захарян Арсен 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Сазонов Саба 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Герасимов Алексей 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Гогличидзе Лео 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Юшин Александр 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
4
40%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

12
1
10 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
15
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Урал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 3 5 0 13 - 6 14
6. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Урал 0:0 Заявка 8 0 2 6 1 - 15 2
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
9. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Урал 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Паршивлюк хотел на рывке уйти от своего оппонента, но его сбил с ног - Гаджимурадов. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу хозяев поля.
  • 7'
    Захарян хорошо бежит по левому флангу и сделал передачу на ход Грулёву, Вячеслав выполнил прострел в штрафную, но защитник встал на путь мяча и блокировал и нейтрализовал попытку создать голевой момент.
  • 5'
    Стоит отметить, что стартовый натиск организовал "Урал", а не "Динамо" как многие могли бы ожидать от этой игры, но пока все попытки атаки не доходят до голкипера.
  • Офсайд
    4'
    Гол забивает "Урал" при первой же атаки, но линейный судья так не считает, фиксируя офсайд у Егорычева после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам.
  • 2'
    Хозяева играют в бело-голубом, а гостям выдан комплект оранжево-чёрном цвете. Мяч в центра поля ввели футболисты "Урала" и игра началась на высоких скоростях.
  • Свисток
    1'
    Звучит стартовый свисток и игра началась!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию сегодня будет текстовая трансляция матча: "Динамо" Москва - "Урал". В рамках восьмого тура РПЛ. За ходом встречи буду следить я Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на хороший футбол. Пусть победит сильнейший!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Урал

Исход игры
Динамо Москва
92.1% (128)
Ничья
2.2% (3)
Урал
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
33.61% (40)
Нет
66.39% (79)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
38.1% (53)
2:1 Динамо Москва
18% (25)
1:0 Динамо Москва
9.4% (13)
3:1 Динамо Москва
7.2% (10)
3:0 Динамо Москва
7.2% (10)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
4:0 Динамо Москва
1.4% (2)
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