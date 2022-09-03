Стадион: Фолькспаркштадион
0'
35' Желтая карточкаМухайм Миро
1:0
43' ГолРейс Людовит
79' Желтая карточкаНебель Пауль
81' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
35'
43'
1:0
79'
81'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гамбург
Карлсруэ
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|4
|0.57
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.29
|Рейс Людовит
|1
|0.14
|Вушкович Марио
|1
|0.14
|Бенеш Ласло
|1
|0.14
|Киттель Сонни
|0
|0
|Хайер Моритц
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.29
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.29
|Батмаз Малик
|2
|0.29
|Рапп Симоне
|1
|0.14
|Хайзе Филип
|1
|0.14
|Гондорф Жером
|1
|0.14
|Небель Пауль
|1
|0.14
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.14
|Франке Марсель
|1
|0.14
|Куэто Лукас
|1
|0.14
|Кауфманн Миккель
|1
|0.14
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0
Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1
Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Гамбург
|7
|5
|0
|2
|9 - 3
|15
|3.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|6.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|5.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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