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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Гамбург
1:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
35' Желтая карточка
Мухайм Миро
1:0
43' Гол
Рейс Людовит
79' Желтая карточка
Небель Пауль
81' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
90'+6
1:0. Победный гол Людовита Рейса...

Ход матча

35'
Мухайм Миро
 
43'
Рейс Людовит
(Хайер Моритц)
1:0
67'
 
Юнг Себастьян
Тиеде Марко
67'
 
Кауфманн Миккель
Батмаз Малик
76'
Бенеш Ласло
Киттель Сонни
 
78'
 
Рапп Симоне
Брайтхаупт Тим
79'
 
Небель Пауль
81'
 
Амброзиус Стефан
90'
Давид Йонас
Джатта Бейкери
 
90'
 
Куэто Лукас
Небель Пауль
90'
Бильбия Филип
Жан-Люк Домпе
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
4
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
Гамбург
4-3-3
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гамбург
Карлсруэ

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 4 0.57
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.29
Рейс Людовит 1 0.14
Вушкович Марио 1 0.14
Бенеш Ласло 1 0.14
Киттель Сонни 0 0
Хайер Моритц 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 2 0.29
Ванитцек Марвин 2 (1) 0.29
Батмаз Малик 2 0.29
Рапп Симоне 1 0.14
Хайзе Филип 1 0.14
Гондорф Жером 1 0.14
Небель Пауль 1 0.14
Брайтхаупт Тим 1 0.14
Франке Марсель 1 0.14
Куэто Лукас 1 0.14
Кауфманн Миккель 1 0.14
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Мефферт Йонас 1 0
Хайер Моритц 1 0
Мухайм Миро 1 0
Рейс Людовит 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Небель Пауль 2 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0
Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1
Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Гамбург 7 5 0 2 9 - 3 15
3. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
6. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
14. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рейс Людовит бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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