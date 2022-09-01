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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Севилья
 
Позже
Барселона
Прогнозы 51
Севилья 5.9% (3)
X 15.7% (8)
Барселона 78.4% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Барселона
4.84
3.86
4.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Севилья
Барселона

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

33 матча

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 25 побед

45 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
5 побед 10 ничьих 30 побед

Первый тайм

13.3%
37.8%
48.9%
6 побед 17 ничьих 22 победы

Второй тайм

20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рекик Карим 1 0.33
Торрес Оливер 1 0.33
Мир Рафа 1 0.33
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 4 1.33
Дембеле Усман 1 0.33
Фати Ансу 1 0.33
Роберто Серхи 1 0.33
Педри 1 0.33
Рафинья Диас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 2 0
Акунья Маркос 0 1
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Фернандо Режес 1 0
Дилейни Томас 1 0
Ламела Эрик 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Теллес Алекс 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 1
Дембеле Усман 1 0
Араухо Рональд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0
Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 20 часов 31 минуту.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Севилья 5.9% (3)
    X 15.7% (8)
    Барселона 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Барселона
    4.84
    3.86
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Барселона

    Исход игры
    Севилья
    5.9% (3)
    Ничья
    15.7% (8)
    Барселона
    78.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.59% (39)
    Меньше
    20.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    45.1% (23)
    1:3 Барселона
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:1 Севилья
    5.9% (3)
    0:2 Барселона
    3.9% (2)
    2:3 Барселона
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    0:1 Барселона
    3.9% (2)
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    Севилья
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