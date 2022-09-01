Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Барселона
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
33 матча
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 25 побед
45 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
5 побед 10 ничьих 30 побед
Первый тайм
13.3%
37.8%
48.9%
6 побед 17 ничьих 22 победы
Второй тайм
20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рекик Карим
|1
|0.33
|Торрес Оливер
|1
|0.33
|Мир Рафа
|1
|0.33
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4
|1.33
|Дембеле Усман
|1
|0.33
|Фати Ансу
|1
|0.33
|Роберто Серхи
|1
|0.33
|Педри
|1
|0.33
|Рафинья Диас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|2
|0
|Акунья Маркос
|0
|1
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|1
|1
|Дембеле Усман
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0
Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Исход игры
Севилья
5.9% (3)
Ничья
15.7% (8)
Барселона
78.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
79.59% (39)
Меньше
20.41% (10)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Барселона
45.1% (23)
1:3 Барселона
11.8% (6)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:1 Севилья
5.9% (3)
0:2 Барселона
3.9% (2)
2:3 Барселона
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
0:1 Барселона
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!