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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 88'
Ягеллония
0'
4' Желтая карточка
Яницки Рафал
0:1
45' Гол
Имас Хесус
51' Желтая карточка
Палюшек Александр
54' Желтая карточка
Имас Хесус
63' Желтая карточка
Настич Боян
65' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
65' Желтая карточка
Цэру Богдан
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
11
Холевяк
Матеуш
20
Влодарчик
Шимон
21
Кравчик
Пётр
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
9
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
Гурник Забже
3-5-2
Ягеллония
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ягеллония

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
12 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 2 0.33
Влодарчик Шимон 2 0.33
Палюшек Александр 2 0.33
Ольковски Павел 1 0.17
Кравчик Пётр 1 0.17
Подольски Лукас 0 0
Янжа Эрик 0 0
Йенсен Ричард 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 0.43
Гуаль Марк 2 (1) 0.29
Нене III 2 0.29
Mateusz Kowalski 1 0.14
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 2 0
Палюшек Александр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Мвондо Жан 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Имас Хесус 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Романчук Тарас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Радомьяк Радом 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Сталь Мелец 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Ягеллония 1:0 7 3 1 3 8 - 8 10
8. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
9. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Гурник Забже 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
12. Гурник Забже 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
7. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ягеллония 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Гурник Забже 0:1 2 1 1 0 5 - 2 4
10. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Гурник Забже
    Ничья
    Ягеллония
    7.70
    4.59
    3.40
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