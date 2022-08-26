Стадион: Эрнест Поль
0:1
Второй тайм: 88'
0'
4' Желтая карточкаЯницки Рафал
0:1
45' ГолИмас Хесус
51' Желтая карточкаПалюшек Александр
54' Желтая карточкаИмас Хесус
63' Желтая карточкаНастич Боян
65' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
65' Желтая карточкаЦэру Богдан
Ход матча
4'
45'
0:1
54'
63'
65'
65'
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Гурник Забже
Ягеллония
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
12 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|2
|0.33
|Влодарчик Шимон
|2
|0.33
|Палюшек Александр
|2
|0.33
|Ольковски Павел
|1
|0.17
|Кравчик Пётр
|1
|0.17
|Подольски Лукас
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|0.43
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.29
|Нене III
|2
|0.29
|Mateusz Kowalski
|1
|0.14
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Имас Хесус
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
2
40%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Ягеллония
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|9.
|Заглембе Любин
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Гурник Забже
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|12.
|Гурник Забже
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ягеллония
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гурник Забже
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|10.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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