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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 12649
Гурник Забже
1:1
Конец матча
Ягеллония
0'
4' Желтая карточка
Яницки Рафал
0:1
45' Гол
Имас Хесус
50' Желтая карточка
Палюшек Александр
54' Желтая карточка
Имас Хесус
62' Желтая карточка
Настич Боян
65' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
65' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:1
89' Гол
Янжа Эрик
90' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
90'+9
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
11
Холевяк
Матеуш
20
Влодарчик
Шимон
21
Кравчик
Пётр
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
9
Бида
Бартош
11
Имас
Хесус
Гурник Забже
3-5-2
Ягеллония
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ягеллония

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
12 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палюшек Александр 2 0.33
Новак Бартош 2 0.33
Влодарчик Шимон 2 0.33
Янжа Эрик 1 0.17
Ольковски Павел 1 0.17
Кравчик Пётр 1 0.17
Подольски Лукас 0 0
Йенсен Ричард 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 0.43
Гуаль Марк 2 (1) 0.29
Нене III 2 0.29
Mateusz Kowalski 1 0.14
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 2 0
Палюшек Александр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Мвондо Жан 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Имас Хесус 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Романчук Тарас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Радомьяк Радом 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
6. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
9. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
10. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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