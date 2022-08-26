Стадион: Stadion Stali Mielec
0:1
Конец матча
0'
69' Желтая карточкаГербовски Фридерик
0:1
75' ГолКарлитос Карлос
86' Желтая карточкаКапустка Бартош
90' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
90' Желтая карточкаКарлитос Карлос
90'+8
Ход матча
75'
0:1
86'
90'
90'
99
Said
Hamulic
18
Piotr
Wlazlo
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Said HamulicПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
88 Adrian Sobon
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Сталь Мелец
Легия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.57
|Said Hamulic
|2
|0.29
|Piotr Wlazlo
|2
|0.29
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.14
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|2
|0.29
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.29
|Младенович Филип
|1
|0.14
|Капустка Бартош
|1
|0.14
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.14
|Роуз Линдси
|1
|0.14
|Карлитос Карлос
|1
|0.14
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.14
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Fabian Hiszpanski
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|3
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|9.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|10.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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