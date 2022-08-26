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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Сталь Мелец
0:1
Конец матча
Легия
0'
69' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
0:1
75' Гол
Карлитос Карлос
86' Желтая карточка
Капустка Бартош
90' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90' Желтая карточка
Карлитос Карлос
90'+8
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
99
Said
Hamulic
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
18
Соколовски
Патрик
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
Сталь Мелец
5-4-1
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Легия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.57
Said Hamulic 2 0.29
Piotr Wlazlo 2 0.29
Касперкевич Аркадиуш 1 0.14
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 2 0.29
Вшолек Павел 2 (1) 0.29
Младенович Филип 1 0.14
Капустка Бартош 1 0.14
Йоханссон Маттиас 1 0.14
Роуз Линдси 1 0.14
Карлитос Карлос 1 0.14
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.14
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 3 0
Капустка Бартош 2 0
Младенович Филип 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Радомьяк Радом 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
6. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
9. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Пяст 5 2 0 3 5 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
10. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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