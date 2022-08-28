Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:0
Второй тайм: 87'
0'
10' Желтая карточкаСиплак Михал
45' Желтая карточкаЩепаньски Милош
77' Желтая карточкаКупчак Матеуш
Ход матча
10'
45'
77'
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
11
Ракочи
Михал
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Краковия
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.29
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.29
|Хебо Матиас
|1
|0.14
|Кялльман Беньямин
|1
|0.14
|Лосаж Флорьян
|1
|0.14
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.29
|Журавски Мачей
|1
|0.14
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.14
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Краковия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|10.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|12.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|13.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Варта Познань
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|15.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|16.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Краковия
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Варта Познань
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Варта Познань
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу