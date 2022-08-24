  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 12'
Копенгаген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 134
Трабзонспор 67.9% (91)
X 21.6% (29)
Копенгаген 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Копенгаген
2.22
3.72
3.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
3
Бартра
Марк
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
8
Токёз
Дорукхан
10
Эмюр
Абдулкадир
29
Барди
Энис
21
Джанини
Жорже
14
Корнелиус
Андреас
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
16
Биэл
Пеп
15
Дарами
Мохаммед
Трабзонспор
4-1-4-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Трабзонспор
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 0.5
Эмюр Абдулкадир 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.5
Лерагер Лукас 1 0.5
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанини Жорже 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Куасси Жан 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
  • Первый тайм
  • 11'
    Торуп Йесс, наставник "Копенгагена" подсказывает своим подопечным, как лучше ввести мяч из-за боковой. Перевод на левый край пошёл. 
  • 10'
    Десять минут в матче прошло. "Трабзонспор" взял мяч под свой контроль. Пытаются они найти варианты для развития атаки. 
  • Опасный момент
    9'
    Есть первый опасный момент! Провал в обороне "Копенгагена", побежал в чужую штрафную площадь  Джанини,  Корнелиус был открыт для передачи, но последовал удар, который отразил вышедший из ворот Райан!
  • 8'
    По правому краю атака датского клуба, который не собирается сидеть в обороне. Но перехват и контратака. 
  • 6'
     Денсвил и Бартра затеяли перепасовку в линии обороны. Перевод на правый край пошёл. 
  • 5'
    Невероятные трибуны! Только теряют мяч игроки "Трабзонспора", сразу же болельщики поднимают гул. Своё владение мяча встречают радостными аплодисментами. 
  • 3'
    С мячом в центре поля игроки "Копенгагена", передача на правый край. Не получилось у  Фалька за мяч зацепиться. 
  • 2'
    По мнению букмекеров фаворитами матча считаются хозяева. При своих трибунах "Трабзонспор" имеет все шансы на победу. Но хватит ли её для прямого прохода?
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Medical Park Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Трабзонспор 0:0 Копенгаген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Трабзонспор 0:0 Копенгаген

Исход игры
Трабзонспор
67.9% (91)
Ничья
21.6% (29)
Копенгаген
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Трабзонспор
37.3% (50)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:0 Трабзонспор
10.4% (14)
2:0 Трабзонспор
5.2% (7)
1:2 Копенгаген
4.5% (6)
1:3 Копенгаген
2.2% (3)
3:1 Трабзонспор
2.2% (3)
0:1 Копенгаген
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Трабзонспор
Копенгаген
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 