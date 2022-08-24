Первый тайм

11' Торуп Йесс, наставник "Копенгагена" подсказывает своим подопечным, как лучше ввести мяч из-за боковой. Перевод на левый край пошёл.

10' Десять минут в матче прошло. "Трабзонспор" взял мяч под свой контроль. Пытаются они найти варианты для развития атаки.

9' Есть первый опасный момент! Провал в обороне "Копенгагена", побежал в чужую штрафную площадь Джанини, Корнелиус был открыт для передачи, но последовал удар, который отразил вышедший из ворот Райан!

8' По правому краю атака датского клуба, который не собирается сидеть в обороне. Но перехват и контратака.

6' Денсвил и Бартра затеяли перепасовку в линии обороны. Перевод на правый край пошёл.

5' Невероятные трибуны! Только теряют мяч игроки "Трабзонспора", сразу же болельщики поднимают гул. Своё владение мяча встречают радостными аплодисментами.