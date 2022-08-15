Стадион: Medical Park Stadium
Позже
История личных встреч
Трабзонспор
Копенгаген
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|1
|1
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|1
|Лерагер Лукас
|1
|1
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джанини Жорже
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Прогнозы на матч Трабзонспор - Копенгаген
Исход игры
Трабзонспор
63% (29)
Ничья
28.3% (13)
Копенгаген
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Трабзонспор
39.1% (18)
1:1 Ничья
23.9% (11)
1:0 Трабзонспор
10.9% (5)
2:0 Трабзонспор
10.9% (5)
1:2 Копенгаген
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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