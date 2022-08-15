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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Трабзонспор
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 46
Трабзонспор 63% (29)
X 28.3% (13)
Копенгаген 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Копенгаген
2.10
3.65
3.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Трабзонспор
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 1
Эмюр Абдулкадир 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 1
Лерагер Лукас 1 1
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанини Жорже 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Куасси Жан 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1
Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Трабзонспор - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Трабзонспор 63% (29)
    X 28.3% (13)
    Копенгаген 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Трабзонспор
    Ничья
    Копенгаген
    2.10
    3.65
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Трабзонспор - Копенгаген онлайн

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    Прогнозы на матч Трабзонспор - Копенгаген

    Исход игры
    Трабзонспор
    63% (29)
    Ничья
    28.3% (13)
    Копенгаген
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Трабзонспор
    39.1% (18)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    1:0 Трабзонспор
    10.9% (5)
    2:0 Трабзонспор
    10.9% (5)
    1:2 Копенгаген
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Трабзонспор
    Копенгаген
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