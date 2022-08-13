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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Каса Пиа
0:1
Второй тайм: 65'
Бенфика
0'
7' Желтая карточка
Нето Анжело
27' Желтая карточка
Годвин Савиур
29' Желтая карточка
Отаменди Николас
30' Желтая карточка
Флорентину
31' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
53' Желтая карточка
Кунимото Такахиро
0:1
59' Гол
Рамуш Гонсалу
59' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
27
Тайра
Альфонсу
5
Leonardo
Lelo
14
Кунимото
Такахиро
11
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Годвин
Савиур
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
91
Родригес
Фелипе
II
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
17
Гонсалвеш
Диогу
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Каса Пиа
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пиа
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 2 1
Жилберто Жуниор 1 0.5
Зидан Энцо 1 0.5
Гримальдо Алехандро 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 2 0
Нето Анжело 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Годвин Савиур 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флорентину 2 0
Отаменди Николас 1 0
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5
Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1 Шавиш - Каса Пиа 4:1 Каса Пиа - Мафра 3:1 Спортинг Ковилья - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Насьонал Мадейра 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Бенфика-2 - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Пенафьел 2:0 Порту-2 - Каса Пиа 0:3 Каса Пиа - Академику Визеу 0:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Каса Пиа 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
17. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Каса Пиа 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бенфика 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Каса Пиа 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Тайра Альфонсу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Флорентину получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Отаменди Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Годвин Савиур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Каса Пиа 0.9% (1)
X 0% (0)
Бенфика 99.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Бенфика
9.20
5.80
15.00
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Где смотреть матч Каса Пиа 0:1 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пиа 0:1 Бенфика

Исход игры
Каса Пиа
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Бенфика
99.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
25.66% (29)
Нет
74.34% (84)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
45.2% (52)
0:3 Бенфика
19.1% (22)
1:3 Бенфика
11.3% (13)
1:2 Бенфика
8.7% (10)
0:4 Бенфика
6.1% (7)
1:4 Бенфика
4.3% (5)
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Каса Пиа
Бенфика
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