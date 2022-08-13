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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Каса Пиа
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
7' Желтая карточка
Нето Анжело
27' Желтая карточка
Годвин Савиур
29' Желтая карточка
Отаменди Николас
30' Желтая карточка
Флорентину
31' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
53' Желтая карточка
Кунимото Такахиро
0:1
59' Гол
Рамуш Гонсалу
59' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
90' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
90' Вторая желтая карточка
Отаменди Николас
90' Желтая карточка
Силва Рафа
90'+7

Ход матча

7'
Нето Анжело
 
27'
Годвин Савиур
 
29'
 
Отаменди Николас
30'
 
Флорентину
31'
Тайра Альфонсу
 
46'
 
Бах Александр
Жилберто Жуниор
53'
Кунимото Такахиро
 
59'
0:1
Рамуш Гонсалу
59'
Фернандеш Вашку
 
60'
 
Яремчук Роман
Гонсалвеш Диогу
60'
 
Вайгль Юлиан
Флорентину
68'
Этеки Ян
Нето Анжело
 
68'
Пинту Диогу
Кунимото Такахиро
 
72'
Афонсо Клейтон Мишель
Мартинс Рафаэл
 
72'
Оливейра Андерсон
Годвин Савиур
 
76'
Cuca
Тайра Альфонсу
 
81'
 
Араухо Перейра
Рамуш Гонсалу
89'
 
Вертонген Ян
Гримальдо Алехандро
90'
Оливейра Андерсон
 
90'
 
Отаменди Николас
90'
 
Силва Рафа
Новости матча
Прогнозы 115
Каса Пиа 0.9% (1)
X 0% (0)
Бенфика 99.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
27
Тайра
Альфонсу
5
Leonardo
Lelo
14
Кунимото
Такахиро
11
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Годвин
Савиур
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
91
Родригес
Фелипе
II
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
17
Гонсалвеш
Диогу
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Каса Пиа
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пиа
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 2 1
Рамуш Гонсалу 1 0.5
Жилберто Жуниор 1 0.5
Зидан Энцо 1 0.5
Гримальдо Алехандро 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 2 0
Нето Анжело 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Батишта Рикарду 1 0
Фернандеш Вашку 1 0
Годвин Савиур 1 0
Кунимото Такахиро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 1
Силва Рафа 2 0
Флорентину 2 0
Вайгль Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5
Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1 Шавиш - Каса Пиа 4:1 Каса Пиа - Мафра 3:1 Спортинг Ковилья - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Насьонал Мадейра 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Бенфика-2 - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Пенафьел 2:0 Порту-2 - Каса Пиа 0:3 Каса Пиа - Академику Визеу 0:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Спортинг Л 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
17. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спортинг Л 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Риу Аве 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Спортинг Л 1:0 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Риу Аве 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Тайра Альфонсу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Флорентину получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Отаменди Николас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Годвин Савиур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Каса Пиа 0.9% (1)
    X 0% (0)
    Бенфика 99.1% (114)
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    Прогнозы на матч Каса Пиа 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Каса Пиа
    0.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    99.1% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    25.66% (29)
    Нет
    74.34% (84)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    45.2% (52)
    0:3 Бенфика
    19.1% (22)
    1:3 Бенфика
    11.3% (13)
    1:2 Бенфика
    8.7% (10)
    0:4 Бенфика
    6.1% (7)
    1:4 Бенфика
    4.3% (5)
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