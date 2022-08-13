Стадион: Estadio Pina Manique
0'
7' Желтая карточкаНето Анжело
27' Желтая карточкаГодвин Савиур
29' Желтая карточкаОтаменди Николас
30' Желтая карточкаФлорентину
31' Желтая карточкаТайра Альфонсу
53' Желтая карточкаКунимото Такахиро
0:1
59' ГолРамуш Гонсалу
59' Желтая карточкаФернандеш Вашку
90' Желтая карточкаОливейра Андерсон
90' Вторая желтая карточкаОтаменди Николас
90' Желтая карточкаСилва Рафа
90'+7
Ход матча
7'
27'
29'
30'
31'
59'
0:1
59'
68'
76'
90'
90'
42
Соарес
Лукас
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
-
88 Этеки ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Cuca
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Каса Пиа
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|2
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.5
|Жилберто Жуниор
|1
|0.5
|Зидан Энцо
|1
|0.5
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|2
|0
|Нето Анжело
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|Годвин Савиур
|1
|0
|Кунимото Такахиро
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|1
|Силва Рафа
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5
Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0 Академика - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Фейренсе 1:1 Шавиш - Каса Пиа 4:1 Каса Пиа - Мафра 3:1 Спортинг Ковилья - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Насьонал Мадейра 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Бенфика-2 - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Пенафьел 2:0 Порту-2 - Каса Пиа 0:3 Каса Пиа - Академику Визеу 0:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Спортинг Л
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спортинг Л
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Спортинг Л
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Риу Аве
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Каса Пиа 0:1 Бенфика
Исход игры
Каса Пиа
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Бенфика
99.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
25.66% (29)
Нет
74.34% (84)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
45.2% (52)
0:3 Бенфика
19.1% (22)
1:3 Бенфика
11.3% (13)
1:2 Бенфика
8.7% (10)
0:4 Бенфика
6.1% (7)
1:4 Бенфика
4.3% (5)
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