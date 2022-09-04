Стадион: Джованни Цини
Ход матча
78'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
18 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
-
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кремонезе
Сассуоло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.4
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.2
|Серникола Леонардо
|1
|0.2
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|1
|0.2
|Пинамонти Андреа
|1
|0.2
|Фраттези Давиде
|1
|0.2
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Болонья
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Специя
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Сассуоло
Исход игры
Кремонезе
9.3% (11)
Ничья
31.4% (37)
Сассуоло
59.3% (70)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
39.8% (47)
1:1 Ничья
26.3% (31)
0:1 Сассуоло
13.6% (16)
1:0 Кремонезе
4.2% (5)
2:1 Кремонезе
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Сассуоло
1.7% (2)
1:3 Сассуоло
1.7% (2)
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