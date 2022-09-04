Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Agustin Alvarez навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Феррари Джанмарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Удар от ворот произведет Кремонезе

90' Матч возобновлен

89' Лочошвили Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Кремонезе

86' Удар от ворот произведет Сассуоло

84' Удар от ворот произведет Кремонезе

84' Энрике Матеус из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Лорьенте Арман уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

81' Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Цаджу Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Удар от ворот произведет Сассуоло

74' Джакомо Квальята из команды Кремонезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Удар от ворот произведет Сассуоло

73' Эскаланте Гонсало нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

72' Гильоне Паоло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хорошую попытку сделал Фраттези Давиде . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Сассуоло

65' Эскаланте Гонсало из команды Кремонезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

62' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Кремонезе

61' Тактическая замена. Emanuele Valeri уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

61' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Кирьякопулос Георгиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Торстведт Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Торстведт Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Кирьякопулос Георгиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

52' Дессерс Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Кремонезе

50' Оооо... вот это был удар! Кирьякопулос Георгиос должен был забить с этой позиции.

50' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля