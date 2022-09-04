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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Кремонезе
0:0
Конец матча
Сассуоло
0'
47' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
78' Желтая карточка
Цаджу Франк
90'+7

Ход матча

47'
 
Торстведт Кристиан
55'
 
Энрике Матеус
Торстведт Кристиан
61'
Кастаньетти Микеле
Дзанимачча Лука
 
61'
Кваглиата Джакомо
Валери Эмануэле
 
75'
 
Айхан Кан
Фраттези Давиде
75'
 
Харрауи Абдау
Кирьякопулос Георгиос
76'
Цаджу Франк
Дессерс Сириль
 
76'
Буонаюто Кристиан
Окереке Давид
 
78'
Цаджу Франк
 
82'
 
Альварес Агустин
Лорьенте Арман
83'
Чофани Даниэль
Пикель Шарль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Кремонезе 9.3% (11)
X 31.4% (37)
Сассуоло 59.3% (70)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
32
Эскаланте
Гонсало
98
Дзанимачча
Лука
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
Кремонезе
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Сассуоло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
3:0
СCA
1:2
СCA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.4
Буонаюто Кристиан 1 0.2
Серникола Леонардо 1 0.2
Эскаланте Гонсало 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 1 0.2
Пинамонти Андреа 1 0.2
Фраттези Давиде 1 0.2
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Лопес Максим 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Альварес Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Специя 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Болонья 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Специя 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Болонья 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Специя 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кремонезе: 47%, Сассуоло: 53%.
  • 96'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 96'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 96'
    Кирикеш Влад из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Джакомо Квальята из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Agustin Alvarez навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Айву Эмануэль успешно блокирует удар.
    • 93'
      Agustin Alvarez из команды Сассуоло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 93'
      Рожерио да Силва из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      92'
      Феррари Джанмарко возвращается на поле.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Фол, нарушение
      92'
      Кирикеш Влад из команды Кремонезе заходит слишком далеко, он валит Agustin Alvarez.
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Феррари Джанмарко получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Кремонезе 9.3% (11)
    X 31.4% (37)
    Сассуоло 59.3% (70)
    +1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Сассуоло

    Исход игры
    Кремонезе
    9.3% (11)
    Ничья
    31.4% (37)
    Сассуоло
    59.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (58)
    Меньше
    49.57% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Сассуоло
    39.8% (47)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    0:1 Сассуоло
    13.6% (16)
    1:0 Кремонезе
    4.2% (5)
    2:1 Кремонезе
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Сассуоло
    1.7% (2)
    1:3 Сассуоло
    1.7% (2)
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