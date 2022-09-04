Abdessamad Ezzalzouli оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Abdessamad Ezzalzouli создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Санчес Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Санчес Сальвадор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Круз Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро III . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

29' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

21' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Круз Хуан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гомес Мойсес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Орос Аймар . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Камелло Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро III . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Орос Аймар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Оооо... вот это был удар! Гомес Мойсес должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Гомес Мойсес . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Удар от ворот произведет Осасуна

1' Гарсия Альваро III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола