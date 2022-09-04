Стадион: Эль-Садар
2:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаКруз Хуан
48' Желтая карточкаСисс Пате
1:0
54' ГолОрос Аймар
58' Undefined phrase: football_event_Видаль Начо
60' Желтая карточкаГарсия Альваро
1:1
75' ГолЛежён Флорьян
83' Желтая карточкаУнаи Гарсия
2:1
90' ГолГарсия Рубен
90'+6
Ход матча
41'
48'
54'
1:0
58'
60'
75'
1:1
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаварриа ПепЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Райо Вальекано
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|2 (1)
|0.5
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.5
|Гарсия Рубен
|1
|0.25
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.25
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лежён Флорьян
|1
|0.25
|Паласон Иси
|1
|0.25
|Сисс Пате
|1
|0.25
|Лопес Унаи
|0
|0
|Гарсия Альваро III
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Валентин Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2
Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Райо Вальекано
Исход игры
Осасуна
69.4% (84)
Ничья
24.8% (30)
Райо Вальекано
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
49.57% (57)
Нет
50.43% (58)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
39.7% (48)
1:1 Ничья
21.5% (26)
2:1 Осасуна
20.7% (25)
2:0 Осасуна
5% (6)
1:2 Райо Вальекано
3.3% (4)
3:1 Осасуна
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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