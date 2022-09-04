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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Осасуна
2:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
41' Желтая карточка
Круз Хуан
48' Желтая карточка
Сисс Пате
1:0
54' Гол
Орос Аймар
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Видаль Начо
60' Желтая карточка
Гарсия Альваро
1:1
75' Гол
Лежён Флорьян
83' Желтая карточка
Унаи Гарсия
2:1
90' Гол
Гарсия Рубен
90'+6

Ход матча

41'
Круз Хуан
 
46'
 
Паласон Иси
Санчес Сальвадор
48'
 
Сисс Пате
52'
Брашанац Дарко
Торро Лукас
 
54'
Орос Аймар
(Брашанац Дарко)
1:0
58'
Видаль Начо
 
60'
 
Гарсия Альваро
71'
 
Комесанья Санти
Валентин Оскар
71'
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
 
75'
1:1
Лежён Флорьян
81'
Ибаньес Пабло
Гомес Мойсес
 
81'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
81'
Абдессамад Эззалзули
Монкайола Хон
 
82'
 
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
83'
Унаи Гарсия
 
90'
Гарсия Рубен
(Абдессамад Эззалзули)
2:1
90'
 
Чаварриа Пеп
Гарсия Франсиско

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Осасуна 69.4% (84)
X 24.8% (30)
Райо Вальекано 5.8% (7)
0
выиграет Осасуна, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
14
Санчес
Сальвадор
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
34
Камелло
Серхио
Осасуна
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Райо Вальекано

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 2 (1) 0.5
Орос Аймар 2 (1) 0.5
Гарсия Рубен 1 0.25
Кике Гарсия 1 (1) 0.25
Брашанац Дарко 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лежён Флорьян 1 0.25
Паласон Иси 1 0.25
Сисс Пате 1 0.25
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро III 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унаи Гарсия 3 0
Гарсия Давид III 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Гомес Мойсес 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Орос Аймар 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Сисс Пате 2 0
Валентин Оскар 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2
Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Атлетик Б 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 0 8
6. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Эспаньол 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
19. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Атлетик Б 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Эспаньол 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Эспаньол 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Abdessamad Ezzalzouli сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О О Л - Гарсия Рубен из команды Осасуна легко посылает мяч в пустые ворота правой! Гарсия Рубен легко с этим справился!
    • 90'
      Abdessamad Ezzalzouli создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Осасуна: 47%, Райо Вальекано: 53%.
    • 89'
      Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Кике Гарсия выиграл воздушное противоборство у Сисс Пате.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 88'
      Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Осасуна 69.4% (84)
    X 24.8% (30)
    Райо Вальекано 5.8% (7)
    0
    выиграет Осасуна, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Осасуна
    69.4% (84)
    Ничья
    24.8% (30)
    Райо Вальекано
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (57)
    Нет
    50.43% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    21.5% (26)
    2:1 Осасуна
    20.7% (25)
    2:0 Осасуна
    5% (6)
    1:2 Райо Вальекано
    3.3% (4)
    3:1 Осасуна
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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