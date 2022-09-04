Нет 11-метрового удара. Несмотря на подсказки видеоассистентов, главный судья не указывает на "точку". На перерыв он уводит соперников.
45'
Пошел смотреть Любимов эпизод. Неужто 11-метровый удар назначит рефери?
45'
Бейл, выбивая мяч, попал шипами по ноге Мойзесу. Пенальти тут не будет!
45'
Минуту рефери добавляет к основному времени первого тайма.
44'
Крайне слабо пробил по воротам оппонента сейчас и Глушенков. Направил он мяч низом в сторону рамки, да так, что сфера в руки голкиперу еле прикатилась.
43'
Мендес еще один удар по воротам самарцев. Крайне слабым и простым он для голкипера соперника получился. Спокойно вратарь сыграл в рамке.
42'
ЦСКА ослабил хватку к концу первого тайма. Стали реже бегать к чужим воротам "армейцы". Своего рода глотки свежего воздуха оборона самарцев получает все чаще.
41'
"Крылья, "Крылья", - проносится сейчас по стадиону. Отличная поддержка сегодня в Самаре, где местный футбольный клуб достойно сопротивляется одному из лидеров национального первенства.
39'
Зафиксирован в центре поля фол против Карраскаля. Было нарушение правил, к слову. Именно по этой причине судейская бригада встречу остановила.
38'
МОМЕНТ! Был шанс у Карраскаля! Мойзес выполнил передачу сейчас с левого края в центр штрафной, откуда футболист ЦСКА выстрелил с 7-ми метров выше цели!
37'
В полном составе самарцы очень дисциплинированно действуют на своей половине поля, при обороне собственных ворот. У нас же постепенно завершается первый тайм поединка.
36'
У Соколова возникли проблемы со здоровьем. Под аплодисменты уходит он за пределы поля. Будет оказана ему помощь медиков.
35'
Дождливо сегодня в Самаре, а потому и страдает газон. Постепенно осень приходит в Россию. Лишь только на юге страны столбики термометра держат +27 - +30. Но уже завтра и там намечается небольшое похолодание.
34'
Дивеев попытался добраться до мяча после подачи с левого края от одного из партнеров, но оборона соперника действовала против него очень надежно.
32'
Медина сейчас заработал у ворот соперника угловой. Первый корнер ЦСКА сейчас подаст. Навес в центр штрафной оказался слишком неточным.
Соколов в борьбе с соперником простреливал сферу в центр штрафной, но упустил мяч за пределы футбольного газона. Удар от ворот Игорь Акинфеев произведет.
30'
ЦСКА имел более опасные моменты, чем "Крылья Советов", однако чаще по воротам пробивали самарцы. В принципе, равная пока игра у нас.
29'
Карраскаль пока не лучшим образом в этой встрече смотрится, и как-то выпадает из общей игры. Хотя временами показывает он неплохие отрезки в матче. Но что-то ему не хватает.
27'
После подачи с правого фланга мяч в руки Ломаеву сейчас прилетел. Спокойно кипер в воротах сыграл, забрав сферу в перчатки в высочайшем прыжке.
26'
Еще один угловой для "Крыльев Советов". Подача с правого края в центр штрафной - первым на мяче оказывается Дивеев, которому удается выбить сферу за пределы газона.
25'
МОМЕНТ! Бейл! Оказался он справа в чужой штрафной на ударной позиции, после чего выстрелил в ближний угол, но был к такому эпизоду готов Акинфеев. Отбил он сферу в сторону от рамки.
23'
Первое предупреждение в матче. Зделар сейчас придержал соперника в центре поля. Глушенков оказался на газоне, а футболист ЦСКА обзавелся карточкой желтого цвета.
22'
Чалов снова смог подхватить снаряд и попытался с ним пройти к воротам соперника, но прострельный пас на дальнюю штангу в исполнении Фёдора оставлял желать лучшего.
21'
Чалов отдал сейчас передачу на Гайича, который в касание простреливал с правого края в центр, но попал в пятку защитнику, после чего сфера вылетела за пределы штрафной.
20'
ОПАСНО! Медина! Справа в чужую штрафную он влетел в чужую штрафную. Внешней стороной стопы он отправлял сферу в дальний угол и попал в стойку ворот соперника. Правда, у Хесуса был офсайд, что и определили арбитры.
19'
МОМЕНТ! В перекладину попадает снаряд! После удара Медины мяч прилетел в голову соперника и путем пары рикошетов оказался у Чалова. Тот сумел сориентироваться и направил мяч в сторону правой "девятки", однако сфера угодила в перекладину и вылетела в поле!
18'
Штрафной удар ЦСКА зарабатывает. Солдатенков сбил оппонента на газон. Готовится ЦСКА исполнить стандартное положение. Посмотрим, что получится из этого.
16'
В прошлом туре ЦСКА потерял очки в поединке с "Ростовом", но сейчас, как кажется, больше допускать осечки нельзя. Ввиду того, что "Зенит" и "Спартак" играют в очном поединке, у "армейцев" будет шанс вырваться на передовую.
15'
В позиционных атаках постоянно находятся самарцы. А вот сопернику только приходится отбиваться. Самарский клуб отлично контролирует снаряд.
14'
Соколов попытался выполнить прострел в штрафную ЦСКА с правого фланга - Акинфеев играет на опережении кулаком, отбивая снаряд подальше от рамки.
13'
Держит в напряжении игра с первых минут. Значительно активнее смотрится на поле самарский клуб, но мы знаем о том, что ЦСКА в любой момент может добавить.
12'
Второй угловой тем временем заработали игроки "Крыльев Советов", которые стартовали в этом матче очень активно. Но разыграть корнер должным образом не удалось.
11'
Зделар в атаке сейчас нарушил правила, завалив соперника на газон. Фол в атаке по итогу фиксирует судейская бригада у ЦСКА. Недоволен Саша.
10'
Соколов после скидки от партнера нанес удар по воротам соперника. Успел защитник ЦСКА выброситься на снаряд и заблокировать выстрел. Угловой, к слову, подали не лучшим образом самарцы.
9'
Практически 10 минут в Самаре отыграли соперники. Впереди пока у соперников минимальное количество моментов, но все может измениться в один миг.
7'
Горшков отдал передачу на Ежова, который с левого края навесил сферу прямо в руки Акинфееву, уверенно сыгравшему на выходе и забравшему сферу в перчатки.
6'
Мойзес позволил себе нарушить правила на правом фланге. Готовит самарский коллектив подачу с правого края. Заброс на дальнюю штангу, где Дивеев играет на опережении, выбивая сферу подальше от рамки.
5'
В центре поля "армейцы" совершили первый в матче фол. Гайич нарушил правила против соперника. Рефери моментально остановил игру. Штрафной для хозяев поля.
4'
Здорово и очень агрессивно действуют футболисты самарского клуба в первом тайме. Они держат ситуацию под постоянным контролем, владея снарядом долгое время.
3'
Бейл правым флангом сейчас пытался продраться к воротам соперника, но спокойно в подкате против него сыграл один из защитников ЦСКА, который отправил сферу за боковую линию.
2'
Футболисты "Крыльев Советов" предстали в черно-синих цветах, в то время, как игроки ЦСКА вышли на футбольную арену в белом обмундировании.
1'
Все готово к началу нашей встречи! Удачи соперникам и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
До матча
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Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ассистент: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ассистент: Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия);
Резервный: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия).
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей 8-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Крыльев Советов» и московского ЦСКА. Встреча состоится в Самаре, на «Солидарность Арене».
Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!