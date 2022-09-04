ЦСКА ослабил хватку к концу первого тайма. Стали реже бегать к чужим воротам "армейцы". Своего рода глотки свежего воздуха оборона самарцев получает все чаще.

Мендес еще один удар по воротам самарцев. Крайне слабым и простым он для голкипера соперника получился. Спокойно вратарь сыграл в рамке.

Крайне слабо пробил по воротам оппонента сейчас и Глушенков. Направил он мяч низом в сторону рамки, да так, что сфера в руки голкиперу еле прикатилась.

Бейл, выбивая мяч, попал шипами по ноге Мойзесу. Пенальти тут не будет!

Нет 11-метрового удара. Несмотря на подсказки видеоассистентов, главный судья не указывает на "точку". На перерыв он уводит соперников.

Медина сейчас заработал у ворот соперника угловой. Первый корнер ЦСКА сейчас подаст. Навес в центр штрафной оказался слишком неточным.

Дивеев попытался добраться до мяча после подачи с левого края от одного из партнеров, но оборона соперника действовала против него очень надежно.

Дождливо сегодня в Самаре, а потому и страдает газон. Постепенно осень приходит в Россию. Лишь только на юге страны столбики термометра держат +27 - +30. Но уже завтра и там намечается небольшое похолодание.

У Соколова возникли проблемы со здоровьем. Под аплодисменты уходит он за пределы поля. Будет оказана ему помощь медиков.

В полном составе самарцы очень дисциплинированно действуют на своей половине поля, при обороне собственных ворот. У нас же постепенно завершается первый тайм поединка.

МОМЕНТ! Был шанс у Карраскаля! Мойзес выполнил передачу сейчас с левого края в центр штрафной, откуда футболист ЦСКА выстрелил с 7-ми метров выше цели!

Зафиксирован в центре поля фол против Карраскаля. Было нарушение правил, к слову. Именно по этой причине судейская бригада встречу остановила.

"Крылья, "Крылья", - проносится сейчас по стадиону. Отличная поддержка сегодня в Самаре, где местный футбольный клуб достойно сопротивляется одному из лидеров национального первенства.

31' Соколов в борьбе с соперником простреливал сферу в центр штрафной, но упустил мяч за пределы футбольного газона. Удар от ворот Игорь Акинфеев произведет.

30' ЦСКА имел более опасные моменты, чем "Крылья Советов", однако чаще по воротам пробивали самарцы. В принципе, равная пока игра у нас.

29' Карраскаль пока не лучшим образом в этой встрече смотрится, и как-то выпадает из общей игры. Хотя временами показывает он неплохие отрезки в матче. Но что-то ему не хватает.

27' После подачи с правого фланга мяч в руки Ломаеву сейчас прилетел. Спокойно кипер в воротах сыграл, забрав сферу в перчатки в высочайшем прыжке.

26' Еще один угловой для "Крыльев Советов". Подача с правого края в центр штрафной - первым на мяче оказывается Дивеев, которому удается выбить сферу за пределы газона.

25' МОМЕНТ! Бейл! Оказался он справа в чужой штрафной на ударной позиции, после чего выстрелил в ближний угол, но был к такому эпизоду готов Акинфеев. Отбил он сферу в сторону от рамки.

23' Первое предупреждение в матче. Зделар сейчас придержал соперника в центре поля. Глушенков оказался на газоне, а футболист ЦСКА обзавелся карточкой желтого цвета.

22' Чалов снова смог подхватить снаряд и попытался с ним пройти к воротам соперника, но прострельный пас на дальнюю штангу в исполнении Фёдора оставлял желать лучшего.

21' Чалов отдал сейчас передачу на Гайича, который в касание простреливал с правого края в центр, но попал в пятку защитнику, после чего сфера вылетела за пределы штрафной.