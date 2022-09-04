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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Крылья Советов
0:0
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
23' Желтая карточка
Зделар Саша
Чалов пробил в перекладину (виде...

Ход матча

23'
 
Зделар Саша
Прогнозы 166
Крылья Советов 12.7% (21)
X 10.2% (17)
ЦСКА Москва 77.1% (128)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
ЦСКА Москва
3.45
3.80
3.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Ломаев
Иван
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
44
Барач
Матео
23
Бейл
Гленн
5
Горшков
Юрий
10
Якуба
Денис
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
18
Соколов
Артём
15
Глушенков
Максим
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
27
Мойзес
Барбоза
Роберто
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Крылья Советов
3-4-2-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

25 матчей

8%
8%
84%
2 победы 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.5
Ежов Роман 2 0.25
Коваленко Александр 1 0.13
Якуба Денис 1 0.13
Шитов Владислав 1 0.13
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 4 (1) 0.5
Чалов Фёдор 4 (1) 0.5
Карраскаль Хорхе 4 (1) 0.5
Кучаев Константин 2 0.25
Набабкин Кирилл 1 0.13
Обляков Иван 1 0.13
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Дивеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 2 0
Коваленко Александр 1 0
Бейл Гленн 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Зделар Саша 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
5
50%
4
25%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
4. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
9. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
16. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
9. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
14. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Нет 11-метрового удара. Несмотря на подсказки видеоассистентов, главный судья не указывает на "точку". На перерыв он уводит соперников.
  • Видеоповтор
    45'
    Пошел смотреть Любимов эпизод. Неужто 11-метровый удар назначит рефери?
  • Судья
    45'
    Бейл, выбивая мяч, попал шипами по ноге Мойзесу. Пенальти тут не будет!
  • Дополнительное время
    45'
    Минуту рефери добавляет к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Крайне слабо пробил по воротам оппонента сейчас и Глушенков. Направил он мяч низом в сторону рамки, да так, что сфера в руки голкиперу еле прикатилась.
  • 43'
    Мендес еще один удар по воротам самарцев. Крайне слабым и простым он для голкипера соперника получился. Спокойно вратарь сыграл в рамке.
  • 42'
    ЦСКА ослабил хватку к концу первого тайма. Стали реже бегать к чужим воротам "армейцы". Своего рода глотки свежего воздуха оборона самарцев получает все чаще.
  • 41'
    "Крылья, "Крылья", - проносится сейчас по стадиону. Отличная поддержка сегодня в Самаре, где местный футбольный клуб достойно сопротивляется одному из лидеров национального первенства.
  • Фол, нарушение
    39'
    Зафиксирован в центре поля фол против Карраскаля. Было нарушение правил, к слову. Именно по этой причине судейская бригада встречу остановила.
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Был шанс у Карраскаля! Мойзес выполнил передачу сейчас с левого края в центр штрафной, откуда футболист ЦСКА выстрелил с 7-ми метров выше цели!
  • 37'
    В полном составе самарцы очень дисциплинированно действуют на своей половине поля, при обороне собственных ворот. У нас же постепенно завершается первый тайм поединка.
  • Травма, повреждение
    36'
    У Соколова возникли проблемы со здоровьем. Под аплодисменты уходит он за пределы поля. Будет оказана ему помощь медиков.
  • Дождь
    35'
    Дождливо сегодня в Самаре, а потому и страдает газон. Постепенно осень приходит в Россию. Лишь только на юге страны столбики термометра держат +27 - +30. Но уже завтра и там намечается небольшое похолодание.
  • 34'
    Дивеев попытался добраться до мяча после подачи с левого края от одного из партнеров, но оборона соперника действовала против него очень надежно.
  • Угловой
    32'
    Медина сейчас заработал у ворот соперника угловой. Первый корнер ЦСКА сейчас подаст. Навес в центр штрафной оказался слишком неточным.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Соколов в борьбе с соперником простреливал сферу в центр штрафной, но упустил мяч за пределы футбольного газона. Удар от ворот Игорь Акинфеев произведет.
    • 30'
      ЦСКА имел более опасные моменты, чем "Крылья Советов", однако чаще по воротам пробивали самарцы. В принципе, равная пока игра у нас.
    • 29'
      Карраскаль пока не лучшим образом в этой встрече смотрится, и как-то выпадает из общей игры. Хотя временами показывает он неплохие отрезки в матче. Но что-то ему не хватает.
    • 27'
      После подачи с правого фланга мяч в руки Ломаеву сейчас прилетел. Спокойно кипер в воротах сыграл, забрав сферу в перчатки в высочайшем прыжке.
    • Угловой
      26'
      Еще один угловой для "Крыльев Советов". Подача с правого края в центр штрафной - первым на мяче оказывается Дивеев, которому удается выбить сферу за пределы газона.
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Бейл! Оказался он справа в чужой штрафной на ударной позиции, после чего выстрелил в ближний угол, но был к такому эпизоду готов Акинфеев. Отбил он сферу в сторону от рамки.
    • Желтая карточка
      23'
      Первое предупреждение в матче. Зделар сейчас придержал соперника в центре поля. Глушенков оказался на газоне, а футболист ЦСКА обзавелся карточкой желтого цвета.
    • 22'
      Чалов снова смог подхватить снаряд и попытался с ним пройти к воротам соперника, но прострельный пас на дальнюю штангу в исполнении Фёдора оставлял желать лучшего.
    • 21'
      Чалов отдал сейчас передачу на Гайича, который в касание простреливал с правого края в центр, но попал в пятку защитнику, после чего сфера вылетела за пределы штрафной.
    • Офсайд
      20'
      ОПАСНО! Медина! Справа в чужую штрафную он влетел в чужую штрафную. Внешней стороной стопы он отправлял сферу в дальний угол и попал в стойку ворот соперника. Правда, у Хесуса был офсайд, что и определили арбитры.
    • Штанга
      19'
      МОМЕНТ! В перекладину попадает снаряд! После удара Медины мяч прилетел в голову соперника и путем пары рикошетов оказался у Чалова. Тот сумел сориентироваться и направил мяч в сторону правой "девятки", однако сфера угодила в перекладину и вылетела в поле!
    • Фол, нарушение
      18'
      Штрафной удар ЦСКА зарабатывает. Солдатенков сбил оппонента на газон. Готовится ЦСКА исполнить стандартное положение. Посмотрим, что получится из этого.
    • 16'
      В прошлом туре ЦСКА потерял очки в поединке с "Ростовом", но сейчас, как кажется, больше допускать осечки нельзя. Ввиду того, что "Зенит" и "Спартак" играют в очном поединке, у "армейцев" будет шанс вырваться на передовую.
    • 15'
      В позиционных атаках постоянно находятся самарцы. А вот сопернику только приходится отбиваться. Самарский клуб отлично контролирует снаряд.
    • 14'
      Соколов попытался выполнить прострел в штрафную ЦСКА с правого фланга - Акинфеев играет на опережении кулаком, отбивая снаряд подальше от рамки.
    • 13'
      Держит в напряжении игра с первых минут. Значительно активнее смотрится на поле самарский клуб, но мы знаем о том, что ЦСКА в любой момент может добавить.
    • Угловой
      12'
      Второй угловой тем временем заработали игроки "Крыльев Советов", которые стартовали в этом матче очень активно. Но разыграть корнер должным образом не удалось.
    • Фол, нарушение
      11'
      Зделар в атаке сейчас нарушил правила, завалив соперника на газон. Фол в атаке по итогу фиксирует судейская бригада у ЦСКА. Недоволен Саша.
    • Угловой
      10'
      Соколов после скидки от партнера нанес удар по воротам соперника. Успел защитник ЦСКА выброситься на снаряд и заблокировать выстрел. Угловой, к слову, подали не лучшим образом самарцы.
    • 9'
      Практически 10 минут в Самаре отыграли соперники. Впереди пока у соперников минимальное количество моментов, но все может измениться в один миг.
    • 7'
      Горшков отдал передачу на Ежова, который с левого края навесил сферу прямо в руки Акинфееву, уверенно сыгравшему на выходе и забравшему сферу в перчатки.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мойзес позволил себе нарушить правила на правом фланге. Готовит самарский коллектив подачу с правого края. Заброс на дальнюю штангу, где Дивеев играет на опережении, выбивая сферу подальше от рамки.
    • 5'
      В центре поля "армейцы" совершили первый в матче фол. Гайич нарушил правила против соперника. Рефери моментально остановил игру. Штрафной для хозяев поля.
    • 4'
      Здорово и очень агрессивно действуют футболисты самарского клуба в первом тайме. Они держат ситуацию под постоянным контролем, владея снарядом долгое время.
    • 3'
      Бейл правым флангом сейчас пытался продраться к воротам соперника, но спокойно в подкате против него сыграл один из защитников ЦСКА, который отправил сферу за боковую линию.
    • 2'
      Футболисты "Крыльев Советов" предстали в черно-синих цветах, в то время, как игроки ЦСКА вышли на футбольную арену в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу нашей встречи! Удачи соперникам и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Зделар Саша получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    13.2% (22)
    Ничья
    10.2% (17)
    ЦСКА Москва
    76.6% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.64% (81)
    Меньше
    31.36% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    79.66% (94)
    Нет
    20.34% (24)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    38.3% (64)
    1:1 Ничья
    8.4% (14)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.4% (14)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.4% (9)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.4% (9)
    2:1 Крылья Советов
    2.4% (4)
    2:3 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
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