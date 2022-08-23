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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 51
Крылья Советов 9.8% (5)
X 11.8% (6)
ЦСКА Москва 78.4% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
ЦСКА Москва
3.20
3.80
3.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

25 матчей

8%
8%
84%
2 победы 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.57
Ежов Роман 2 0.29
Коваленко Александр 1 0.14
Якуба Денис 1 0.14
Шитов Владислав 1 0.14
Бейл Гленн 0 0
Горшков Юрий 0 0
Соколов Артём 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 4 (1) 0.57
Чалов Фёдор 4 (1) 0.57
Карраскаль Хорхе 4 (1) 0.57
Кучаев Константин 2 0.29
Набабкин Кирилл 1 0.14
Обляков Иван 1 0.14
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Дивеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 2 0
Коваленко Александр 1 0
Бейл Гленн 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Зделар Саша 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
5
50%
4
25%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Крылья Советов 9.8% (5)
    X 11.8% (6)
    ЦСКА Москва 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.20
    3.80
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    9.8% (5)
    Ничья
    11.8% (6)
    ЦСКА Москва
    78.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    45.1% (23)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.8% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    7.8% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.9% (3)
    2:1 Крылья Советов
    5.9% (3)
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    Крылья Советов
    ЦСКА Москва
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