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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Альтах
0:1
Первый тайм: 35'
Рапид Вена
0'
0:1
9' Гол
Демир Юсуф
21' Желтая карточка
Райтер Доминик
27' Желтая карточка
Пеич Алекса
30' Желтая карточка
Грюлль Марко

Ход матча

9'
0:1
Демир Юсуф
10'
Sebastian Aigner
Турнвальд Мануэль
 
21'
Райтер Доминик
 
27'
 
Пеич Алекса
30'
 
Грюлль Марко
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Рапид Вена
8.89
5.86
2.07
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Хаудум
Штефан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
15
Форсон
Аманква
10
Райтер
Доминик
29
Тибиди
Алексис
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
14
Пеич
Алекса
7
Кюн
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
Альтах
4-2-3-1
Рапид Вена
4-1-4-1

История личных встреч

Альтах
Рапид Вена

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ББЗВ
1:2
ББЗВ
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.57
Йегер Лукас 1 0.14
Тибиди Алексис 1 0.14
Jan Jurcec 1 0.14
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.33
Грюлль Марко 1 0.17
Кюн Николас 1 0.17
Циммерманн Бернхард 1 0.17
Демир Юсуф 1 0.17
Шик Торстен 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Цвишенбруггер Ян 2 0
Шрайнер Эммануэль 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Martin Moormann 0 1
Шик Торстен 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

17
5
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
6%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
7
41%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 18 - 3 18
2. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 1:0 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Вольфсбергер 2:1 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Сваровски Тироль 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Аустрия Клагенфурт 1:2 7 1 2 4 8 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 0:1 7 1 1 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Рапид Вена 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Вольфсбергер 2:1 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Аустрия Клагенфурт 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Альтах 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Рапид Вена 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
7. Вольфсбергер 2:1 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
9. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
10. Аустрия Клагенфурт 1:2 4 0 1 3 4 - 9 1
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 0:1 3 0 0 3 2 - 10 0
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Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Рапид Вена
8.89
5.86
2.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Рапид Вена онлайн

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