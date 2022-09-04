Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолДемир Юсуф
21' Желтая карточкаРайтер Доминик
27' Желтая карточкаПеич Алекса
30' Желтая карточкаГрюлль Марко
90' Желтая карточкаАуэр Йонас
90' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
90'+10
Ход матча
9'
0:1
21'
27'
30'
80'
90'
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
45
Хедль
Никлас
14
Пеич
Алекса
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Альтах
Рапид Вена
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|0.57
|Йегер Лукас
|1
|0.14
|Тибиди Алексис
|1
|0.14
|Jan Jurcec
|1
|0.14
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.33
|Грюлль Марко
|1
|0.17
|Кюн Николас
|1
|0.17
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.17
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|Шик Торстен
|0
|0
|Дрёйф Ферди
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтер Доминик
|3
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Martin Moormann
|0
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
18
5
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|18 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Рид
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|11.
|Вольфсбергер
|7
|1
|2
|4
|12 - 17
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рид
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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