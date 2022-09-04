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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Альтах
0:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
9' Гол
Демир Юсуф
21' Желтая карточка
Райтер Доминик
27' Желтая карточка
Пеич Алекса
30' Желтая карточка
Грюлль Марко
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
90' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
90'+10
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Хаудум
Штефан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
15
Форсон
Аманква
10
Райтер
Доминик
29
Тибиди
Алексис
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
14
Пеич
Алекса
7
Кюн
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
Альтах
4-2-3-1
Рапид Вена
4-1-4-1

История личных встреч

Альтах
Рапид Вена

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ББЗВ
1:2
ББЗВ
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.57
Йегер Лукас 1 0.14
Тибиди Алексис 1 0.14
Jan Jurcec 1 0.14
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.33
Грюлль Марко 1 0.17
Кюн Николас 1 0.17
Циммерманн Бернхард 1 0.17
Демир Юсуф 1 0.17
Шик Торстен 0 0
Дрёйф Ферди 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Цвишенбруггер Ян 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Шрайнер Эммануэль 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Martin Moormann 0 1
Шик Торстен 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

18
5
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
7
39%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 18 - 3 18
2. ЛАСК 0:0 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Сваровски Тироль 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Рид 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
11. Вольфсбергер 7 1 2 4 12 - 17 5
12. Альтах 7 1 1 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рид 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
7. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Грюлль Марко получил желтую карточку от судьи
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