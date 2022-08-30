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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Лестер

История личных встреч

Брайтон
Лестер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 3 0.6
Макаллистер Алексис 2 (2) 0.4
Троссар Леандро 1 0.2
Уэлбек Данни 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.4
Кастань Тимоти 1 0.2
Барнс Харви 1 0.2
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.2
Варди Джейми 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 2 0
Прат Деннис 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
100%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 8 часов 29 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Брайтон 27.8% (10)
    X 25% (9)
    Лестер 47.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лестер
    1.91
    4.55
    4.49
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Брайтон - Лестер

    Исход игры
    Брайтон
    27.8% (10)
    Ничья
    25% (9)
    Лестер
    47.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    33.3% (12)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    2:1 Брайтон
    22.2% (8)
    0:1 Лестер
    11.1% (4)
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