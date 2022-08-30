Стадион: Фалмер
История личных встреч
Брайтон
Лестер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|3
|0.6
|Макаллистер Алексис
|2 (2)
|0.4
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Уэлбек Данни
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Кастань Тимоти
|1
|0.2
|Барнс Харви
|1
|0.2
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.2
|Варди Джейми
|0
|0
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
100%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 6
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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Прогнозы на матч Брайтон - Лестер
Исход игры
Брайтон
27.8% (10)
Ничья
25% (9)
Лестер
47.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
80.56% (29)
Нет
19.44% (7)
Популярный счёт
1:2 Лестер
33.3% (12)
1:1 Ничья
22.2% (8)
2:1 Брайтон
22.2% (8)
0:1 Лестер
11.1% (4)
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