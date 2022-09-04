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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Специя
2:2
Конец матча
Болонья
0'
0:1
7' Гол
Арнаутович Марко
38' Желтая карточка
Хольм Эмиль
1:1
45' Гол
Бастони Симоне
2:1
54' Гол в свои ворота
Схаутен Йерди
56' Желтая карточка
Бастони Симоне
2:2
64' Гол
Арнаутович Марко
90' Желтая карточка
Сала Якопо
90' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
90' Желтая карточка
Николау Димитрис
90'+8
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:2. Гол Марко Арнаутовича (виде...
2:1. Автогол Йерди Схаутена (вид...
1:1. Гол Симоне Бастони (видео)....
0:1. Гол Марко Арнаутовича (виде...

Ход матча

7'
0:1
Арнаутович Марко
(Медель Гари)
38'
Хольм Эмиль
 
45'
Бастони Симоне
1:1
46'
 
Домингес Николас
Моро Никола
54'
Схаутен Йерди
2:1
56'
Бастони Симоне
 
62'
 
Сориано Роберто
Барроу Муса
62'
 
Зиркзее Джошуа
Орсолини Риккардо
64'
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
 
64'
2:2
Арнаутович Марко
(Сориано Роберто)
76'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бастони Симоне
 
76'
 
Камбьясо Андреа
Ликояннис Хараламбос
84'
 
Сансоне Никола
Медель Гари
88'
Санка Леандру
Хольм Эмиль
 
88'
Сала Якопо
Гьяси Эммануэль
 
90'
Сала Якопо
 
90'
 
Зиркзее Джошуа
90'
Николау Димитрис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Специя 24% (29)
X 53.7% (65)
Болонья 22.3% (27)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
15
Христов
Петко
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
20
Бастони
Симоне
6
Бурабия
Мехди
24
Коваленко
Виктор
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
26
Лукуми
Джон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
30
Схаутен
Йерди
99
Барроу
Муса
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
Специя
3-5-2
Болонья
3-4-1-2

История личных встреч

Специя
Болонья

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
2:2
К
2:4
ТМК
1:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 2 0.4
Нзола М'Бала 2 (1) 0.4
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 5 (2) 1
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Касиус Денсо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 1 1
Бастони Симоне 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Домингес Николас 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0
Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0
Болонья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1
Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Верона 2:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Сампдория 1:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Верона 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Сампдория 1:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Верона 2:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Сампдория 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • 96'
    Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Желтая карточка
    96'
    Николау Димитрис получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    96'
    Зиркзее Джошуа получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Контроль мяча: Специя: 45%, Болонья: 55%.
  • 95'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Сала Якопо из команды Специя поставил подножку. Пострадал Камбьясо Андреа
  • 93'
    Удар от ворот произведет Специя
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Специя 24% (29)
    X 53.7% (65)
    Болонья 22.3% (27)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
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    Прогнозы на матч Специя 2:2 Болонья

    Исход игры
    Специя
    24% (29)
    Ничья
    53.7% (65)
    Болонья
    22.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.95% (33)
    Меньше
    71.05% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (55)
    1:2 Болонья
    13.2% (16)
    1:0 Специя
    10.7% (13)
    2:1 Специя
    10.7% (13)
    0:1 Болонья
    8.3% (10)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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