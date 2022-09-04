Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Орсолини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Орсолини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

50' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

47' Г О О О О Л - Бастони Симоне из команды Специя левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Бурабия Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Христов Петко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Специя

38' Хольм Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Удар от ворот произведет Болонья

38' Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали

38' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Болонья

36' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хольм Эмиль пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

33' Удар от ворот произведет Болонья

33' Удар от ворот произведет Болонья

32' Удар от ворот произведет Специя

32' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

32' Арнаутович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Коваленко Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Специя

28' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

20' Медель Гари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Христов Петко из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Медель Гари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Коваленко Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Болонья

15' Коваленко Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Николау Димитрис из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Барроу Муса пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

12' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Арнаутович Марко наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

6' Медель Гари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Болонья

6' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

2' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Специя начинает с центра поля