Стадион: Альберто Пиччи
0'
0:1
7' ГолАрнаутович Марко
38' Желтая карточкаХольм Эмиль
1:1
45' ГолБастони Симоне
2:1
54' Гол в свои воротаСхаутен Йерди
56' Желтая карточкаБастони Симоне
2:2
64' ГолАрнаутович Марко
90' Желтая карточкаСала Якопо
90' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
90' Желтая карточкаНиколау Димитрис
90'+8
Все видео голов с матчей
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Ход матча
7'
0:1
38'
45'
1:1
54'
2:1
56'
64'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
История личных встреч
Специя
Болонья
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастони Симоне
|2
|0.4
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.4
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|5 (2)
|1
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Бастони Симоне
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0
Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0
Болонья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1
Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|13.
|Верона
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Верона
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Верона
|2:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 2:2 Болонья
Исход игры
Специя
24% (29)
Ничья
53.7% (65)
Болонья
22.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (55)
1:2 Болонья
13.2% (16)
1:0 Специя
10.7% (13)
2:1 Специя
10.7% (13)
0:1 Болонья
8.3% (10)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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