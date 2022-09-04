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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аугсбург
0:1
Второй тайм: 75'
Герта
0'
23' Желтая карточка
Уремович Филип
31' Желтая карточка
Груэсо Карлос
0:1
57' Гол
Лукебакио Доди
72' Желтая карточка
Бериша Мергим
0:1. Гол Доди Лукебакио (видео)....

Ход матча

23'
 
Уремович Филип
31'
Груэсо Карлос
 
36'
Баумгартлингер Юлиан
Груэсо Карлос
 
46'
Варгас Рубен
Майер Арне
 
57'
0:1
Лукебакио Доди
(Платтенхардт Марвин)
58'
 
Бутьюс Жан-Поль
Сердар Суат
69'
 
Рихтер Марко
Эджуке Чидера
72'
Бериша Мергим
 
74'
Хан Андре
Бериша Мергим
 
74'
Нидерлехнер Флориан
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Аугсбург 53.8% (64)
X 37% (44)
Герта 9.2% (11)
-1
выиграет Аугсбург, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Герта
3.45
3.80
2.98
Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
20
Калиджиури
Даниэль
8
Груэсо
Карлос
3
Педерсен
Мадс
10
Майер
Арне
13
Реджбекай
Элвис
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
5
Уремович
Филип
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
34
Шуньич
Иван
29
Тусар
Люка
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
Аугсбург
3-3-2-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Герта

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
3:4
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 0.2
Йенсен Фредрик 1 0.2
Хан Андре 1 0.2
Удуохаи Феликс 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.4
Сердар Суат 1 0.2
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Рихтер Марко 1 0
Сердар Суат 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
9. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
10. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Герта 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Аугсбург 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Аугсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
3. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Герта 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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    Прогнозы 119
    Аугсбург 53.8% (64)
    X 37% (44)
    Герта 9.2% (11)
    -1
    выиграет Аугсбург, со счетом 3:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Герта
    3.45
    3.80
    2.98
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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Герта

    Исход игры
    Аугсбург
    53.8% (64)
    Ничья
    37% (44)
    Герта
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (38)
    1:0 Аугсбург
    25.2% (30)
    2:1 Аугсбург
    25.2% (30)
    1:2 Герта
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Герта
    1.7% (2)
    1:3 Герта
    1.7% (2)
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    Аугсбург
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