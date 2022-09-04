Стадион: ВВК Арена
0'
23' Желтая карточкаУремович Филип
31' Желтая карточкаГруэсо Карлос
0:1
57' ГолЛукебакио Доди
72' Желтая карточкаБериша Мергим
0:2
90' ГолРихтер Марко
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
23'
31'
57'
72'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
10
Майер
Арне
34
Шуньич
Иван
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Хан АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
42 Аарон Зентер
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Герта
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|1
|0.2
|Йенсен Фредрик
|1
|0.2
|Хан Андре
|1
|0.2
|Удуохаи Феликс
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|2
|0.4
|Рихтер Марко
|1
|0.2
|Сердар Суат
|1
|0.2
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Майнц
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аугсбург 0:2 Герта
Исход игры
Аугсбург
53.8% (64)
Ничья
37% (44)
Герта
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (38)
1:0 Аугсбург
25.2% (30)
2:1 Аугсбург
25.2% (30)
1:2 Герта
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Герта
1.7% (2)
1:3 Герта
1.7% (2)
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