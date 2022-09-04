Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Герта

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

44' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

42' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Аугсбург

35' Оооо... вот это был удар! Эджуке Чидера должен был забить с этой позиции.

35' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Аугсбург

34' Кенни Джонджо не смог попасть в створ ударом издали

34' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Платтенхардт Марвин из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Груэсо Карлос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Удар от ворот произведет Герта

29' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Калиджиури Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Герта

28' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бериша Мергим нанес удар в каркас ворот!

28' Бериша Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

27' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бериша Мергим пробил со штрафного прямо в стенку

25' Игра в одни ворота сейчас. Герта доминирует и владеет мячом

23' Уремович Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Канга Вилфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

20' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

19' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Аугсбург

19' Платтенхардт Марвин из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

15' Платтенхардт Марвин бьет со штрафного в створ, но Рафал Гикевич держит все под контролем

13' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гумни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

9' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Груэсо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Герта

7' Калиджиури Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Герта

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля