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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аугсбург
0:2
Конец матча
Герта
0'
23' Желтая карточка
Уремович Филип
31' Желтая карточка
Груэсо Карлос
0:1
57' Гол
Лукебакио Доди
72' Желтая карточка
Бериша Мергим
0:2
90' Гол
Рихтер Марко
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
0:2. Гол Марко Рихтера (видео). ...
0:1. Гол Доди Лукебакио (видео)....

Ход матча

23'
 
Уремович Филип
31'
Груэсо Карлос
 
36'
Баумгартлингер Юлиан
Груэсо Карлос
 
46'
Варгас Рубен
Майер Арне
 
57'
0:1
Лукебакио Доди
(Платтенхардт Марвин)
58'
 
Бутьюс Жан-Поль
Сердар Суат
69'
 
Рихтер Марко
Эджуке Чидера
72'
Бериша Мергим
 
74'
Хан Андре
Бериша Мергим
 
74'
Нидерлехнер Флориан
Демирович Эрмедин
 
82'
Петков Лукас
Реджбекай Элвис
 
83'
 
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
83'
 
Дордой Мартон
Лукебакио Доди
90'
0:2
Рихтер Марко
(Зельке Дейви)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Аугсбург 53.8% (64)
X 37% (44)
Герта 9.2% (11)
-1
выиграет Аугсбург, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
20
Калиджиури
Даниэль
8
Груэсо
Карлос
3
Педерсен
Мадс
10
Майер
Арне
13
Реджбекай
Элвис
11
Бериша
Мергим
9
Демирович
Эрмедин
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
5
Уремович
Филип
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
34
Шуньич
Иван
29
Тусар
Люка
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
Аугсбург
3-3-2-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

Аугсбург
Герта

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
3:4
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 0.2
Йенсен Фредрик 1 0.2
Хан Андре 1 0.2
Удуохаи Феликс 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.4
Рихтер Марко 1 0.2
Сердар Суат 1 0.2
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Бериша Мергим 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Рихтер Марко 1 0
Сердар Суат 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
3
30%
3
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Майнц 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
6. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Боруссия М 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
10. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Боруссия М 0:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Герта заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аугсбург: 46%, Герта: 54%.
  • Угловой
    95'
    Калиджиури Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    94'
    Тусар Люка наказан за толчок Петков Лукас
  • 94'
    Отличный командный гол!
  • 94'
    Кенни Джонджо сделал ключевой пас для гола!
  • 93'
    Зельке Дейви сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Рихтер Марко забивает с правой ноги!
  • 93'
    Зельке Дейви создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Герта начинает контратаку
  • 93'
    Нидерлехнер Флориан нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 91'
      Кенни Джонджо из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Мартон Дардаи наказан за толчок Хан Андре
    • 90'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 90'
      Герта пытается что-то создать.
    • 90'
      Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Аугсбург: 46%, Герта: 54%.
    • 90'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      89'
      Петков Лукас наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Аугсбург 53.8% (64)
    X 37% (44)
    Герта 9.2% (11)
    -1
    выиграет Аугсбург, со счетом 3:1
    да
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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:2 Герта

    Исход игры
    Аугсбург
    53.8% (64)
    Ничья
    37% (44)
    Герта
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (38)
    1:0 Аугсбург
    25.2% (30)
    2:1 Аугсбург
    25.2% (30)
    1:2 Герта
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Герта
    1.7% (2)
    1:3 Герта
    1.7% (2)
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