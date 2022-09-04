Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Команда Атлетик Б имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Беренгер Алекс и попал в перекладину!

48' Кабрера Леандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

44' Де Маркос Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

42' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Эспаньол

37' Весга Микель не смог попасть в створ ударом издали

36' Удар от ворот произведет Эспаньол

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Нико Уильямс пробует нанести удар издали, но Альваро Фернандес держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Эспаньол

27' Муньяин Икер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эспаньол

22' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

22' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Винисиус Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эспаньол

16' Уильямс Иньяки нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

14' Удар от ворот произведет Эспаньол

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хоселу Санмартин из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Эспаньол

6' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Эспаньол

4' Весга Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Беренгер Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Йерай Альварес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола