Стадион: Сан-Мамес Зрители: 41574
0'
45' Желтая карточкаКабрера Леандро
54' Желтая карточкаСансет Ойян
0:1
83' ГолБрайтвайт Мартин
90' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
90' Желтая карточкаГомес Даниэль
90' Желтая карточкаВенседор Унай
90'+8
Ход матча
45'
54'
83'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Эспаньол
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|2
|0.5
|Беренгер Алекс
|2
|0.5
|Уильямс Иньяки
|1
|0.25
|Весга Микель
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|2 (1)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.25
|Эспозито Эду
|1
|0.25
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0
Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|16.
|Эльче
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Эспаньол
Исход игры
Атлетик Б
89.1% (106)
Ничья
7.6% (9)
Эспаньол
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.3% (42)
1:0 Атлетик Б
31.9% (38)
2:0 Атлетик Б
16% (19)
1:1 Ничья
5.9% (7)
1:2 Эспаньол
1.7% (2)
3:1 Атлетик Б
1.7% (2)
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