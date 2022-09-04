  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 41574
Атлетик Б
0:1
Конец матча
Эспаньол
0'
45' Желтая карточка
Кабрера Леандро
54' Желтая карточка
Сансет Ойян
0:1
83' Гол
Брайтвайт Мартин
90' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
90' Желтая карточка
Гомес Даниэль
90' Желтая карточка
Венседор Унай
90'+8

Ход матча

45'
 
Кабрера Леандро
46'
 
Баре Кейди
Эспозито Эду
54'
Сансет Ойян
 
56'
Гурусета Горка
Уильямс Нико
 
61'
 
Кеддари Вассим
Баре Кейди
71'
 
Эль Хилали Омар
Калеро Фернандо
71'
 
Ласо Хосе
Пуадо Хавьер
71'
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
 
71'
Венседор Унай
Сансет Ойян
 
83'
0:1
Брайтвайт Мартин
84'
Морсильо Хон
Лекуе Иньиго
 
86'
 
Гомес Даниэль
Брайтвайт Мартин
90'
Де Маркос Оскар
 
90'
 
Гомес Даниэль
90'
Венседор Унай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Атлетик Б 89.1% (106)
X 7.6% (9)
Эспаньол 3.4% (4)
-1
выиграет Атлетик Б, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
25
Фернандес
Альваро
III
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
17
Брайтвайт Мартин
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
Атлетик Б
4-2-3-1
Эспаньол
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетик Б
Эспаньол

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 2 0.5
Беренгер Алекс 2 0.5
Уильямс Иньяки 1 0.25
Весга Микель 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Уильямс Нико 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 (1) 0.5
Брайтвайт Мартин 1 0.25
Эспозито Эду 1 0.25

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Гомес Даниэль 1 0
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Оливан Бриан 1 0
Винисиус Соуза 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1
Эспаньол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0
Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Вильярреал 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 0 8
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
16. Эльче 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
19. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Эльче 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Эльче 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Атлетик Б владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 67%, Эспаньол: 33%.
  • 98'
    Кабрера Леандро из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • 97'
    Эспаньол пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      94'
      Оливан Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      93'
      Венседор Унай получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      93'
      Судья свистит. Венседор Унай атаковал сзади соперника. Это Оливан Бриан заработал своей команде штрафной
    • 93'
      Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Винисиус Соуза из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хиль Оскар II из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Офсайд
      91'
      Гомес Даниэль из команды Эспаньол в офсайде
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Атлетик Б 89.1% (106)
    X 7.6% (9)
    Эспаньол 3.4% (4)
    -1
    выиграет Атлетик Б, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б 0:1 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Эспаньол

    Исход игры
    Атлетик Б
    89.1% (106)
    Ничья
    7.6% (9)
    Эспаньол
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    35.3% (42)
    1:0 Атлетик Б
    31.9% (38)
    2:0 Атлетик Б
    16% (19)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Эспаньол
    1.7% (2)
    3:1 Атлетик Б
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     