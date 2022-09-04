Трошечкин оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам, но не удалось точно синхронизировать эти действия.

А вот опасный момент в исполнении "Локомотива"! Керк нашёл выгодную позицию для удара и отправил мяч в дальний угол ворот, где Шелия в непростой ситуации отбил мяч в сторону!

"Ахмат" сразу побежал в отвечать на опасный момент соперника, но удар Бериши получился неточным на краю неточной штрафной.

Магкеев из-под ног Тимофеева вытащил мяч кончиком бутс на линии штрафной площади! Отлично сыграл защитник и разрядил обстановку у своих ворот.

Быстров получает жёлтую карточку за фол против Миранчука. Главный судья фиксирует штрафной удар за задержку соперника руками.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Керк решил перебросить мяч через вратаря после выхода один на один, но мяч слишком сильно и полетел и перелетел ворота! Какой же великолепный пас сделал Миранчук из противоположной половины поля.

Конате получает вторую жёлтую карточку и покидает поле! Мохамед грубо сыграл в отборе мяча и наступил на ногу своего оппонента.

13' Игра проходит по большей части в центре поля и футболисты показывают упорную, вязкую борьбу без выходов к чужим воротам.

11' Мохамед Конате вступил в верховое единоборство и зарядил своему оппоненту локтем за что и получил от главного судьи - жёлтую карточку.

9' "Рванный" темп придерживают футболисты и мы видим очередной фол в центре поля, который разыграют игроки в белой форме.

8' Много стыков и борьбы происходит в начале первого тайма. Сейчас Баринов двумя ногами влетел в своего оппонента и главный судья был вынужденно остановить игру и зафиксировать фол. Обошлось без карточки.

7' Керк получает жёлтую карточку за грубую игру в момент приёма мяча. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной в пользу гостевой команды.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Мохамед Конате!

Бериша выполнил мягкий заброс в чужую штрафную на Конате, тот принял снаряд грудь и пробил, расстреляв ворота Худякова, отправив мяч в ближний угол ворот!

4' Игнатьев упал в чужой штрафной после контакта с оппонентом, но главный судья не обратил внимание на этот эпизод и правильно сделал, потому что пенальти тут и не пахло, судя по повтору.