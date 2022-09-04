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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
0:1
Первый тайм: 28'
Ахмат
0'
0:1
3' Гол
Конате Мохамед
8' Желтая карточка
Керк Джирано
11' Желтая карточка
Конате Мохамед
22' Желтая карточка
Быстров Марат
0:1. Гол Мохамеда Конате (видео)...

Ход матча

3'
0:1
Конате Мохамед
(Бериша Бернард)
8'
Керк Джирано
 
11'
 
Конате Мохамед
22'
 
Быстров Марат
Прогнозы 135
Локомотив Москва 82.2% (111)
X 14.1% (19)
Ахмат 3.7% (5)
-1
выиграет Локомотив Москва, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ахмат
3.39
4.00
3.50
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
4
Магкеев
Станислав
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
7
Керк
Джирано
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
9
Игнатьев
Иван
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
96
Быстров
Марат
44
Журавлёв
Юрий
11
Садулаев
Лечи
94
Тимофеев
Артём
21
Олейников
Иван
59
Харин
Евгений
25
Трошечкин
Александр
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Локомотив Москва
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Ахмат

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

29 матчей

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 3 (3) 0.38
Игнатьев Иван 3 0.38
Керк Джирано 2 0.25
Марадишвили Константин 2 0.25
Камано Франсуа 1 0.13
Изидор Вильсон 1 0.13
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.38
Трошечкин Александр 2 0.25
Тимофеев Артём 2 0.25
Бериша Бернард 1 0.13
Ильин Владимир 1 0.13
Швец Антон 1 0.13
Агаларов Гамид 1 0.13
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Олейников Иван 0 0
Садулаев Лечи 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Камано Франсуа 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 4 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Конате Мохамед II 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
7
88%
1
25%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
8
62%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3
Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
5. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
6. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8. Ахмат 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва 0:1 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
16. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
9. Локомотив Москва 0:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 6 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Ахмат 1:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
5. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
6. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Жёлтая и сразу красная
    25'
    Конате получает вторую жёлтую карточку и покидает поле! Мохамед грубо сыграл в отборе мяча и наступил на ногу своего оппонента.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!
    Керк решил перебросить мяч через вратаря после выхода один на один, но мяч слишком сильно и полетел и перелетел ворота! Какой же великолепный пас сделал Миранчук из противоположной половины поля.
  • Желтая карточка
    21'
    Быстров получает жёлтую карточку за фол против Миранчука. Главный судья фиксирует штрафной удар за задержку соперника руками.
  • 19'
    Магкеев из-под ног Тимофеева вытащил мяч кончиком бутс на линии штрафной площади! Отлично сыграл защитник и разрядил обстановку у своих ворот.
  • 18'
    "Ахмат" сразу побежал в отвечать на опасный момент соперника, но удар Бериши получился неточным на краю неточной штрафной.
  • Опасный момент
    16'
    А вот опасный момент в исполнении "Локомотива"!
    Керк нашёл выгодную позицию для удара и отправил мяч в дальний угол ворот, где Шелия в непростой ситуации отбил мяч в сторону!
  • Офсайд
    14'
    Трошечкин оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам, но не удалось точно синхронизировать эти действия.
  • 13'
    Игра проходит по большей части в центре поля и футболисты показывают упорную, вязкую борьбу без выходов к чужим воротам.
  • Желтая карточка
    11'
    Мохамед Конате вступил в верховое единоборство и зарядил своему оппоненту локтем за что и получил от главного судьи - жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    9'
    "Рванный" темп придерживают футболисты и мы видим очередной фол в центре поля, который разыграют игроки в белой форме.
  • Фол, нарушение
    8'
    Много стыков и борьбы происходит в начале первого тайма. Сейчас Баринов двумя ногами влетел в своего оппонента и главный судья был вынужденно остановить игру и зафиксировать фол. Обошлось без карточки.
  • Желтая карточка
    7'
    Керк получает жёлтую карточку за грубую игру в момент приёма мяча. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной в пользу гостевой команды.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Мохамед Конате!
    Бериша выполнил мягкий заброс в чужую штрафную на Конате, тот принял снаряд грудь и пробил, расстреляв ворота Худякова, отправив мяч в ближний угол ворот!
  • 4'
    Игнатьев упал в чужой штрафной после контакта с оппонентом, но главный судья не обратил внимание на этот эпизод и правильно сделал, потому что пенальти тут и не пахло, судя по повтору.
  • 2'
    Хозяева играют в зелёно-красных цветах, а гости в белой форме. Мяч с центра пол ввели футболисты “Локо”. Игнатьев отправил мяч на правый фланг атаки.
     
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    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась. Погнали!
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:1 Ахмат

    Исход игры
    Локомотив Москва
    82.5% (113)
    Ничья
    13.9% (19)
    Ахмат
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.09% (82)
    Меньше
    29.91% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    46% (63)
    1:1 Ничья
    10.9% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    9.5% (13)
    3:1 Локомотив Москва
    6.6% (9)
    2:0 Локомотив Москва
    5.1% (7)
    3:2 Локомотив Москва
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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    Локомотив Москва
    Ахмат
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