Стадион: Raiffeisen Arena
0'
10' Красная карточкаЛюбичич Марин
1:0
45' ГолНакамура Кейто
58' Желтая карточкаMichael Martin
65' Красная карточкаDavid Ungar
73' Желтая карточкаLeo Mikic
1:1
77' ГолPhilipp Pomer
81' Желтая карточкаЦигль Марсель
90'+8
Ход матча
10'
45'
58'
65'
72'
73'
77'
1:1
81'
87'
90'
34
Боллер
Ян
10
Цуль
Роберт
66
David
Ungar
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Julian Turi
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
ЛАСК
Рид
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|0.86
|Накамура Кейто
|4
|0.57
|Гойгингер Томас
|3
|0.43
|Цуль Роберт
|1
|0.14
|Хорват Саша
|1
|0.14
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.14
|Йовичич Бранко
|1
|0.14
|Стойкович Филип
|0
|0
|Михорль Петер
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|1
|0.14
|Висмейер Юлиан
|1
|0.14
|Philipp Pomer
|1
|0.14
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.14
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Любичич Марин
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Leo Mikic
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Michael Martin
|2
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Моншайн Кристоф
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0
Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|18 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|11.
|Вольфсбергер
|7
|1
|2
|4
|12 - 17
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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