  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
ЛАСК
1:1
Конец матча
Рид
0'
10' Красная карточка
Любичич Марин
1:0
45' Гол
Накамура Кейто
58' Желтая карточка
Michael Martin
65' Красная карточка
David Ungar
73' Желтая карточка
Leo Mikic
1:1
77' Гол
Philipp Pomer
81' Желтая карточка
Цигль Марсель
87' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+8
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
33
Люкенедер
Феликс
34
Боллер
Ян
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
4
Цигль
Марсель
23
Josef
Weberbauer
17
Philipp
Pomer
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
21
Leo
Mikic
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
ЛАСК
4-2-3-1
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

ЛАСК
Рид

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
3:0
К
4:1
КА
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:0
К
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
2:2
Б(M
5:2
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 0.86
Накамура Кейто 4 0.57
Гойгингер Томас 3 0.43
Цуль Роберт 1 0.14
Хорват Саша 1 0.14
Кулурис Эфтимос 1 0.14
Йовичич Бранко 1 0.14
Стойкович Филип 0 0
Михорль Петер 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.14
Висмейер Юлиан 1 0.14
Philipp Pomer 1 0.14
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.14

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 4 0
Любичич Марин 1 1
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 2 1
Leo Mikic 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Michael Martin 2 0
Нутц Штефан 1 0
Моншайн Кристоф 1 0
Denizcan Cosgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0
Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 18 - 3 18
2. ЛАСК 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Рапид Вена 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Сваровски Тироль 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Рид 7 1 2 4 4 - 8 5
11. Вольфсбергер 7 1 2 4 12 - 17 5
12. Альтах 7 1 1 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
7. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    81'
    Цигль Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Philipp Pomer бьет в цель!
  • 75'
    Висмейер Юлиан уходит с поля. Кронбергер Лука выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Leo Mikic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Накамура Кейто бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Marin Ljubicic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 1:1 Рид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     