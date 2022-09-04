Стадион: Ружомберок
3:2
Второй тайм: 67'
0'
1:0
1' ГолГерец Штефан
1:1
24' ГолБуката Мартин
2:1
40' ГолМрва Марио
3:1
45' ГолРегали Мартин
3:2
56' ГолМишович Мартин
57' Желтая карточкаМасло Ян
Ход матча
1'
1:0
24'
1:1
40'
2:1
45'
3:1
56'
57'
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
19
Чурма
Матей
17
Паур
Якуб
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Иван АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Ружомберок
Спартак Трнава
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
47 матчей
34%
27.7%
38.3%
16 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.44
|Герец Штефан
|2
|0.22
|Marko Kelemen
|2
|0.22
|Масло Ян
|2 (2)
|0.22
|Мадленяк Матей
|1
|0.11
|Мрва Марио
|1
|0.11
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Тучны Адам
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буката Мартин
|3
|0.33
|Стефаник Самуэль
|2
|0.22
|Ристовски Милан
|2
|0.22
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.22
|Саввидис Кириакос
|2
|0.22
|Мишович Мартин
|2
|0.22
|Паур Якуб
|1
|0.11
|Даниэл Эрик
|1
|0.11
|Боатенг Келвин
|1
|0.11
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Прохазка Роман
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Kelemen
|3
|0
|Масло Ян
|2
|0
|Регали Мартин
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишович Мартин
|2
|1
|Штетина Лукаш
|3
|0
|Паур Якуб
|3
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Иван Алекс
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|1
|1
|23 - 7
|22
|2.
|Железярне Подбрезова
|9
|4
|5
|0
|15 - 8
|17
|3.
|Спартак Трнава
|2:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|4.
|ДАК
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|5.
|Ружомберок
|3:2
|9
|3
|5
|1
|13 - 10
|14
|6.
|Жилина
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|7.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|0
|6
|12 - 19
|9
|10.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|2:3
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Жилина
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Скалица
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Ружомберок
|3:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ружомберок
|3:2
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|5.
|Спартак Трнава
|2:3
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|6.
|Тренчин
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|7.
|ДАК
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Скалица
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|9.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|10.
|Земплин
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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