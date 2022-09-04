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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
3:2
Второй тайм: 67'
Спартак Трнава
0'
1:0
1' Гол
Герец Штефан
1:1
24' Гол
Буката Мартин
2:1
40' Гол
Мрва Марио
3:1
45' Гол
Регали Мартин
3:2
56' Гол
Мишович Мартин
57' Желтая карточка
Масло Ян
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
5
Мрва
Марио
4
Лютеран
Оливер
20
Галабрин
Габриель
9
Регали
Мартин
26
Marko
Kelemen
15
Герец
Штефан
71
Такач
Доминик
19
Чурма
Матей
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
29
Мишович
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
15
Прохазка
Роман
17
Паур
Якуб
7
Ристовски
Милан
23
Даниэл
Эрик
Ружомберок
4-3-3
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

47 матчей

34%
27.7%
38.3%
16 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

СГА
0:0
СГА
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
СГА
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.44
Герец Штефан 2 0.22
Marko Kelemen 2 0.22
Масло Ян 2 (2) 0.22
Мадленяк Матей 1 0.11
Мрва Марио 1 0.11
Фабиш Лукаш 0 0
Тучны Адам 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буката Мартин 3 0.33
Стефаник Самуэль 2 0.22
Ристовски Милан 2 0.22
Бамиделе Юсуф 2 0.22
Саввидис Кириакос 2 0.22
Мишович Мартин 2 0.22
Паур Якуб 1 0.11
Даниэл Эрик 1 0.11
Боатенг Келвин 1 0.11
Коштрна Кристиан 0 0
Прохазка Роман 0 0
Азеведо Дижан 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Kelemen 3 0
Масло Ян 2 0
Регали Мартин 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Хриен Мартин 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лихи Филип 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишович Мартин 2 1
Штетина Лукаш 3 0
Паур Якуб 3 0
Боатенг Келвин 2 0
Саввидис Кириакос 1 0
Ристовски Милан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Иван Алекс 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 1 1 23 - 7 22
2. Железярне Подбрезова 9 4 5 0 15 - 8 17
3. Спартак Трнава 2:3 9 4 3 2 17 - 10 15
4. ДАК 9 4 3 2 13 - 8 15
5. Ружомберок 3:2 9 3 5 1 13 - 10 14
6. Жилина 9 3 3 3 11 - 9 12
7. Тренчин 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Скалица 9 2 4 3 8 - 12 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 0 6 12 - 19 9
10. Земплин 9 2 2 5 10 - 17 8
11. Злате Моравце 9 1 4 4 8 - 15 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Спартак Трнава 2:3 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Жилина 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Скалица 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Злате Моравце 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Ружомберок 3:2 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Слован Братислава 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Ружомберок 3:2 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 6 2 0 4 6 - 13 6
5. Спартак Трнава 2:3 3 1 1 1 7 - 4 4
6. Тренчин 5 1 1 3 2 - 8 4
7. ДАК 4 0 3 1 3 - 5 3
8. Скалица 4 0 2 2 3 - 8 2
9. Жилина 4 0 2 2 3 - 6 2
10. Земплин 5 0 1 4 4 - 11 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Масло Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Мишович Мартин бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Регали Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мрва Марио бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Буката Мартин бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
3.02
8.50
22.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 3:2 Спартак Трнава онлайн

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