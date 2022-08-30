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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Арсенал

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Арсенал

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 10 побед

37 матчей

48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчо Джедон 2 0.4
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Фернандеш Бруну 1 0.2
Марсьяль Антони 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 3 0.6
Эдегор Мартин 3 0.6
Мартинелли Габриэл 3 0.6
Джака Гранит 1 0.2
Салиба Вильям 1 0.2
Габриэль дос Сантос 1 0.2
Сака Букайо 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Магуайр Гарри 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Уайт Бен 2 0
Джака Гранит 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Манчестер Юнайтед 39.5% (15)
    X 18.4% (7)
    Арсенал 42.1% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    2.62
    3.84
    2.76
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    39.5% (15)
    Ничья
    18.4% (7)
    Арсенал
    42.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.86% (29)
    Меньше
    17.14% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    94.29% (33)
    Нет
    5.71% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    26.3% (10)
    1:2 Арсенал
    26.3% (10)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    7.9% (3)
    1:3 Арсенал
    5.3% (2)
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    Арсенал
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