Стадион: Олд Траффорд
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Арсенал
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 10 побед
37 матчей
48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчо Джедон
|2
|0.4
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|1
|0.2
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|3
|0.6
|Эдегор Мартин
|3
|0.6
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.6
|Джака Гранит
|1
|0.2
|Салиба Вильям
|1
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|Сака Букайо
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 6
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Манчестер Юнайтед
39.5% (15)
Ничья
18.4% (7)
Арсенал
42.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (29)
Меньше
17.14% (6)
Обе команды забьют
Да
94.29% (33)
Нет
5.71% (2)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
26.3% (10)
1:2 Арсенал
26.3% (10)
1:1 Ничья
13.2% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
7.9% (3)
1:3 Арсенал
5.3% (2)
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