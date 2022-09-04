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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Боруссия М
0:1
Конец матча
Майнц
0'
26' Желтая карточка
Коне Куадио
39' Желтая карточка
Баррейро Леандро
42' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
53' Красная карточка
Итакура Ко
0:1
55' Гол
Аарон Мартин
88' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Центнер Робин
90'+6

Ход матча

26'
Коне Куадио
 
39'
 
Баррейро Леандро
42'
 
Ли Чхэ-Сон
46'
Фридрих Марвин
Эльведи Нико
 
52'
Штиндль Ларс
Плеа Алассан
 
53'
Итакура Ко
 
55'
0:1
Аарон Мартин
58'
 
Фюльжени Анжело
Баррейро Леандро
58'
 
Стах Антон
Ли Чхэ-Сон
76'
 
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
81'
 
Мустафа Сулиман
Онисиво Карим
81'
 
Фернандес Эдимилсон
Лайч Максим
82'
Нгуму Натан
Скалли Джозеф
 
87'
Вайгль Юлиан
Коне Куадио
 
88'
 
Кор Доминик
90'
 
Центнер Робин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Боруссия М 84.2% (101)
X 6.7% (8)
Майнц 9.2% (11)
-1
выиграет Майнц, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
Боруссия М
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Майнц

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

29 матчей

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 3 0.6
Плеа Алассан 1 (1) 0.2
Хофманн Йонас 1 0.2
Эльведи Нико 1 0.2
Бенсебаини Рами 1 0.2
Крамер Кристоф 0 0
Итакура Ко 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.6
Аарон Мартин 1 0.2
Ли Чхэ-Сон II 1 0.2
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 2 0
Коне Куадио 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Кор Доминик 1 0
Онисиво Карим 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Буркардт Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1
Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
6. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
10. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
17. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Боруссия М 84.2% (101)
    X 6.7% (8)
    Майнц 9.2% (11)
    -1
    выиграет Майнц, со счетом 1:3
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Майнц

    Исход игры
    Боруссия М
    84.2% (101)
    Ничья
    6.7% (8)
    Майнц
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45% (54)
    2:0 Боруссия М
    16.7% (20)
    1:0 Боруссия М
    11.7% (14)
    3:1 Боруссия М
    5.8% (7)
    1:2 Майнц
    5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:0 Боруссия М
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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