Стадион: Боруссия Парк
0:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКоне Куадио
39' Желтая карточкаБаррейро Леандро
42' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
53' Красная карточкаИтакура Ко
0:1
55' ГолАарон Мартин
88' Желтая карточкаКор Доминик
90' Желтая карточкаЦентнер Робин
90'+6
Ход матча
26'
39'
42'
53'
55'
0:1
58'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Майнц
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
29 матчей
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|3
|0.6
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.2
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|Эльведи Нико
|1
|0.2
|Бенсебаини Рами
|1
|0.2
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.6
|Аарон Мартин
|1
|0.2
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.2
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Кор Доминик
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1
Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Майнц
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Майнц
Исход игры
Боруссия М
84.2% (101)
Ничья
6.7% (8)
Майнц
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (74)
Меньше
35.09% (40)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45% (54)
2:0 Боруссия М
16.7% (20)
1:0 Боруссия М
11.7% (14)
3:1 Боруссия М
5.8% (7)
1:2 Майнц
5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Боруссия М
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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