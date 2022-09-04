Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Майнц

47' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Майнц

44' Оооо... вот это был удар! Тюрам Маркус должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

39' Баррейро Леандро получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Майнц

39' Кор Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Майнц

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тюрам Маркус и попал в перекладину!

30' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Видмер Сильван из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Аарон Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

26' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

23' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Майнц

17' Тюрам Маркус не смог попасть в створ ударом издали

17' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Зоммер Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Баррейро Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Видмер Сильван нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

7' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Эльведи Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Майнц начинает с центра поля