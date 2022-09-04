Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0'
6' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
0:1
40' ГолКапуто Франческо
1:1
44' Гол в свои воротаАудеро Эмиль
2:1
45' ГолДойг Джош
48' Желтая карточкаИлич Иван
61' Желтая карточкаКолли Омар
62' Желтая карточкаАнри Тома
90'+6
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
40'
0:1
44'
1:1
45'
2:1
48'
61'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
32 Хуан Кабаль
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Сампдория
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|2
|0.4
|Ласанья Кевин
|1
|0.2
|Дойг Джош
|1
|0.2
|Каллон Яя
|1
|0.2
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.2
|Габбьядини Маноло
|1
|0.2
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Велозу Мигель
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5
Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2
Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 2:1 Сампдория
Исход игры
Верона
48.7% (58)
Ничья
36.1% (43)
Сампдория
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (39)
2:1 Верона
23.5% (28)
1:0 Верона
21% (25)
1:2 Сампдория
8.4% (10)
0:2 Сампдория
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Верона
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!