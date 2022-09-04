  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Верона
2:1
Конец матча
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
0:1
40' Гол
Капуто Франческо
1:1
44' Гол в свои ворота
Аудеро Эмиль
2:1
45' Гол
Дойг Джош
48' Желтая карточка
Илич Иван
61' Желтая карточка
Колли Омар
62' Желтая карточка
Анри Тома
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:1. Гол Джошуа Дойга (видео). Ч...
1:1. Автогол Эмиля Аудеро (видео...
0:1. Гол Франческо Капуто (видео...

Ход матча

6'
 
Сабири Абдельхамид
40'
0:1
Капуто Франческо
(Ринкон Томас)
44'
Аудеро Эмиль
1:1
45'
Дойг Джош
(Ласанья Кевин)
2:1
46'
Гюнтер Корай
Давидович Павел
 
48'
Илич Иван
 
59'
 
Джуричич Филип
Верре Валерио
59'
 
Габбьядини Маноло
Квальярелла Фабио
61'
 
Колли Омар
62'
Анри Тома
 
72'
 
Вильяр Гонсало
Виейра Ронни
72'
 
Лерис Мехди
Берешиньски Бартош
73'
Тамез Адриен
Илич Иван
 
73'
Каллон Яя
Ласанья Кевин
 
79'
 
Пуссетто Игнасио
Сабири Абдельхамид
85'
Депаоли Фабио
Велозу Мигель
 
88'
Хонгла Мартин
Терраччано Филиппо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Верона 48.7% (58)
X 36.1% (43)
Сампдория 15.1% (18)
-1
выиграет Верона, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
42
Коппола
Диего
24
Терраччано
Филиппо
3
Дойг
Джош
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
9
Анри
Тома
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
5
Верре
Валерио
11
Сабири
Абдельхамид
27
Квальярелла
Фабио
10
Капуто
Франческо
Верона
3-4-2-1
Сампдория
4-3-1-2

История личных встреч

Верона
Сампдория

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 0.4
Ласанья Кевин 1 0.2
Дойг Джош 1 0.2
Каллон Яя 1 0.2
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.2
Габбьядини Маноло 1 0.2
Ринкон Томас 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 2 0
Анри Тома 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Велозу Мигель 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Илич Иван 1 0
Амионе Бруно 1 0
Хиен Исак 1 0
Коппола Диего 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Квальярелла Фабио 1 0
Ринкон Томас 1 0
Джуричич Филип 1 0
Колли Омар 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Лерис Мехди 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5
Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2
Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Капуто Франческо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
  • 93'
    Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Анри Тома выиграл воздушное противоборство у Колли Омар.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 92'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 90'
      Оооо... вот это был удар! Капуто Франческо должен был забить с этой позиции.
    • 90'
      Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Пуссетто Игнасио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Контроль мяча: Верона: 51%, Сампдория: 49%.
    • 89'
      Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Верона 48.7% (58)
    X 36.1% (43)
    Сампдория 15.1% (18)
    -1
    выиграет Верона, со счетом 3:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Верона 2:1 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Верона 2:1 Сампдория

    Исход игры
    Верона
    48.7% (58)
    Ничья
    36.1% (43)
    Сампдория
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (39)
    2:1 Верона
    23.5% (28)
    1:0 Верона
    21% (25)
    1:2 Сампдория
    8.4% (10)
    0:2 Сампдория
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Верона
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     