Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Josh Doig нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Josh Doig. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Хорошую попытку сделал Josh Doig. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Josh Doig забивает с правой ноги!

48' Хорошую попытку сделал Ласанья Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Верона

48' Ауджелло Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

47' Верре Валерио из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Г О О О О Л - Аудеро Эмиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

44' Анри Тома нанес удар головой, но Эмиль Аудеро спокойно отбил мяч.

44' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Сампдория

41' Команда Сампдория забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Капуто Франческо забивает с левой ноги!

40' Ринкон Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Колли Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Велозу Мигель из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Велозу Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Сампдория

34' Лазович Дарко из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Велозу Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Капуто Франческо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Верона

21' Квальярелла Фабио выиграл воздушное противоборство у Diego Coppola.

19' Велозу Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Верре Валерио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сампдория

13' Diego Coppola ослабляет давление, выбив мяч.

13' Ринкон Томас из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Капуто Франческо нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

13' Квальярелла Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Квальярелла Фабио из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

10' Анри Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Сампдория

9' Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали

8' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Сабири Абдельхамид получил желтую карточку от судьи

5' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сампдория начинает с центра поля