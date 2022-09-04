Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 13915
4:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолМорено Херард
2:0
36' ГолЛо Чельсо Джовани
42' Желтая карточкаДжексон Николас
42' Желтая карточкаГутьеррес Хосе
59' Желтая карточкаМилья Пере
81' Желтая карточкаРоко Энсо
3:0
89' ГолКоклен Франсис
4:0
90' ГолМоралес Луис
90'+5
Ход матча
27'
1:0
36'
42'
42'
57'
59'
81'
89'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
21
Пино
Йереми
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
28 Jesus Lopez
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Эльче
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|2
|0.5
|Баэна Алехандро
|2
|0.5
|Джексон Николас
|1
|0.25
|Коклен Франсис
|1
|0.25
|Моралес Луис
|1
|0.25
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.25
|Пино Йереми
|1
|0.25
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольядо Алекс
|1
|0.25
|Рохер Марти
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Эльче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3
Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|16.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Вильярреал 4:0 Эльче
Исход игры
Вильярреал
96.7% (117)
Ничья
1.7% (2)
Эльче
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
29.2% (33)
Нет
70.8% (80)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
45.5% (55)
2:1 Вильярреал
17.4% (21)
1:0 Вильярреал
12.4% (15)
3:1 Вильярреал
7.4% (9)
3:0 Вильярреал
7.4% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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