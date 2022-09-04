Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Кольядо Алекс из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

48' Ох, нехорошо это выглядит. Маскарель Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

43' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

42' Судья подбегает и показывает Гутьеррес Хосе из команды Эльче отложенную желтую карточку за фол.

42' Рефери не любит споров - именно за это Джексон Николас сейчас получил желтую

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Моренте Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Г О О О О Л - Ло Чельсо Джовани забивает с левой ноги!

34' Удар от ворот произведет Вильярреал

33' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

30' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Г О О О О Л - Морено Херард забивает ударом с правой ноги!

27' Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Педраса Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Джексон Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Педраса Альфонсо . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Эльче

5' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

5' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля