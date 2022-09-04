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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 13915
Вильярреал
4:0
Конец матча
Эльче
0'
1:0
27' Гол
Морено Херард
2:0
36' Гол
Ло Чельсо Джовани
42' Желтая карточка
Джексон Николас
42' Желтая карточка
Гутьеррес Хосе
59' Желтая карточка
Милья Пере
81' Желтая карточка
Роко Энсо
3:0
89' Гол
Коклен Франсис
4:0
90' Гол
Моралес Луис
90'+5

Ход матча

27'
Морено Херард
1:0
36'
Ло Чельсо Джовани
(Джексон Николас)
2:0
42'
Джексон Николас
 
42'
 
Гутьеррес Хосе
46'
Моралес Луис
Джексон Николас
 
46'
 
Гумбау Херард
Гутьеррес Хосе
57'
 
Милья Пере
Бое Лукас
57'
 
Рохер Марти
Понсе Эсекель
59'
 
Милья Пере
65'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
65'
Баэна Алехандро
Морено Херард
 
70'
 
Кина Домингуш
Кольядо Алекс
71'
 
Фернандес Хосан
Моренте Тете
79'
Манди Аисса
Фемения Кико
 
79'
Коклен Франсис
Ло Чельсо Джовани
 
81'
 
Роко Энсо
89'
Коклен Франсис
3:0
90'
Моралес Луис
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Вильярреал 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Эльче 1.7% (2)
-1
выиграет Эльче, со счетом 0:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
7
Морено
Херард
15
Джексон
Николас
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
15
Кольядо
Алекс
9
Бое
Лукас
19
Понсе
Эсекель
Вильярреал
4-4-2
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Эльче

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
П
1:0
П
2:2
ТМС
1:1
П
1:1
КК
0:1
КК
2:2
П
0:1
С
2:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 2 0.5
Баэна Алехандро 2 0.5
Джексон Николас 1 0.25
Коклен Франсис 1 0.25
Моралес Луис 1 0.25
Ло Чельсо Джовани 1 0.25
Пино Йереми 1 0.25
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 1 0.25
Рохер Марти 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Мохика Хоан 2 0
Милья Пере 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Роко Энсо 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Эльче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3
Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
16. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Вильярреал заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вильярреал: 53%, Эльче: 47%.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Моралес Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 93'
    Вильярреал начинает контратаку
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Моралес Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 93'
    Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Чуквезе Саму создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • Угловой
    91'
    Гумбау Херард из команды Эльче разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вильярреал 96.7% (117)
    X 1.7% (2)
    Эльче 1.7% (2)
    -1
    выиграет Эльче, со счетом 0:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Вильярреал 4:0 Эльче

    Исход игры
    Вильярреал
    96.7% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Эльче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    29.2% (33)
    Нет
    70.8% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    45.5% (55)
    2:1 Вильярреал
    17.4% (21)
    1:0 Вильярреал
    12.4% (15)
    3:1 Вильярреал
    7.4% (9)
    3:0 Вильярреал
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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