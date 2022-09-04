да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|7
|1
|Зобнин Роман
|2
|0.29
|Мозес Виктор
|2
|0.29
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.14
|Игнатов Михаил
|1
|0.14
|Мартинс Кристофер
|1
|0.14
|Рыбус Мацей
|1
|0.14
|Зиньковский Антон
|1
|0.14
|Денисов Даниил
|1
|0.14
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|4
|0.57
|Мостовой Андрей
|3
|0.43
|Сергеев Иван
|3
|0.43
|Вендел Маркус
|2
|0.29
|Клаудиньо
|1
|0.14
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.14
|Родригао
|1
|0.14
|Мантуан Густаво
|1
|0.14
|Кузяев Далер
|1 (1)
|0.14
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Промес Куинси
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|15 - 7
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|12.
|Пари НН
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|14.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 19
|4
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|6.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|5.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0