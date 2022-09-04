Спартак Москва

—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Спартак" сыграет дома с петербургским "Зенитом".Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!