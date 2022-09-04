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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 243
Спартак Москва 32.9% (80)
X 23.9% (58)
Зенит 43.2% (105)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
4.05
4.00
3.80
Все Коэффициенты
Новости
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
23
Чернов
Никита
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
68
Литвинов
Руслан
35
Мартинс
Кристофер
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
55
Родригао
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
10
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
17
Мостовой
Андрей
8
Вендел
Маркус
30
Кассьерра
Матео
Спартак Москва
4-1-2-1-2
Зенит
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 7 1
Зобнин Роман 2 0.29
Мозес Виктор 2 0.29
Соболев Александр Сергеевич 1 0.14
Игнатов Михаил 1 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.14
Рыбус Мацей 1 0.14
Зиньковский Антон 1 0.14
Денисов Даниил 1 0.14
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 4 0.57
Мостовой Андрей 3 0.43
Сергеев Иван 3 0.43
Вендел Маркус 2 0.29
Клаудиньо 1 0.14
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.14
Родригао 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Кузяев Далер 1 (1) 0.14
Кассьерра Матео 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
7
41%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
3. Краснодар Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4. Динамо Москва Заявка 8 4 4 0 15 - 7 16
5. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
6. Сочи Заявка 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8. Ахмат Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
9. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
12. Пари НН Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
14. Факел Заявка 8 0 4 4 10 - 19 4
15. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
16. Урал Заявка 8 0 1 7 2 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
6. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
5. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
6. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
10. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский "Спартак" сыграет дома с петербургским "Зенитом".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 243
Спартак Москва 32.9% (80)
X 23.9% (58)
Зенит 43.2% (105)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
4.05
4.00
3.80
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

Исход игры
Спартак Москва
33.6% (88)
Ничья
23.7% (62)
Зенит
42.7% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.48% (83)
Меньше
32.52% (40)
Обе команды забьют
Да
92.68% (114)
Нет
7.32% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
15.6% (41)
1:1 Ничья
13% (34)
2:1 Спартак Москва
4.6% (12)
1:3 Зенит
3.4% (9)
2:2 Ничья
3.4% (9)
3:2 Спартак Москва
1.5% (4)
2:3 Зенит
1.5% (4)
0:1 Зенит
1.5% (4)
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