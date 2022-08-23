Стадион: Открытие Банк Арена
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Зенит
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|7
|1
|Зобнин Роман
|2
|0.29
|Мозес Виктор
|2
|0.29
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.14
|Игнатов Михаил
|1
|0.14
|Мартинс Кристофер
|1
|0.14
|Рыбус Мацей
|1
|0.14
|Зиньковский Антон
|1
|0.14
|Денисов Даниил
|1
|0.14
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|4
|0.57
|Мостовой Андрей
|3
|0.43
|Сергеев Иван
|3
|0.43
|Вендел Маркус
|2
|0.29
|Клаудиньо
|1
|0.14
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.14
|Родригао
|1
|0.14
|Мантуан Густаво
|1
|0.14
|Кузяев Далер
|1 (1)
|0.14
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Промес Куинси
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
7
41%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Оренбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|14.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 16
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
38.5% (30)
Ничья
20.5% (16)
Зенит
41% (32)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
93.18% (41)
Нет
6.82% (3)
Популярный счёт
1:2 Зенит
15.4% (12)
1:1 Ничья
10.3% (8)
2:1 Спартак Москва
10.3% (8)
1:3 Зенит
6.4% (5)
2:2 Ничья
5.1% (4)
3:2 Спартак Москва
2.6% (2)
2:3 Зенит
2.6% (2)
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