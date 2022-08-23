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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 78
Спартак Москва 38.5% (30)
X 20.5% (16)
Зенит 41% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Зенит
3.96
4.00
3.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
47.1%
32.3%
7 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 7 1
Зобнин Роман 2 0.29
Мозес Виктор 2 0.29
Соболев Александр Сергеевич 1 0.14
Игнатов Михаил 1 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.14
Рыбус Мацей 1 0.14
Зиньковский Антон 1 0.14
Денисов Даниил 1 0.14
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 4 0.57
Мостовой Андрей 3 0.43
Сергеев Иван 3 0.43
Вендел Маркус 2 0.29
Клаудиньо 1 0.14
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.14
Родригао 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Кузяев Далер 1 (1) 0.14
Кассьерра Матео 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
7
58%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
35%
7
41%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1
Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Спартак Москва 38.5% (30)
    X 20.5% (16)
    Зенит 41% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Зенит
    3.96
    4.00
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

    Исход игры
    Спартак Москва
    38.5% (30)
    Ничья
    20.5% (16)
    Зенит
    41% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    15.4% (12)
    1:1 Ничья
    10.3% (8)
    2:1 Спартак Москва
    10.3% (8)
    1:3 Зенит
    6.4% (5)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
    3:2 Спартак Москва
    2.6% (2)
    2:3 Зенит
    2.6% (2)
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    Спартак Москва
    Зенит
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