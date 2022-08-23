Стадион: Дачия-Арена
История личных встреч
Удинезе
Рома
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
31 матч
22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.5
|Бекао Родриго
|1
|0.25
|Масина Адам
|1
|0.25
|Удоги Дестини
|1
|0.25
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Перейра Роберто
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.5
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|Смоллинг Крис
|1
|0.25
|Кристанте Бриан
|1
|0.25
|Ибаньес Рожер
|1
|0.25
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Неуэн
|1
|1
|Удоги Дестини
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Исход игры
Удинезе
5.9% (2)
Ничья
11.8% (4)
Рома
82.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (27)
Меньше
20.59% (7)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
1:2 Рома
61.8% (21)
1:1 Ничья
8.8% (3)
0:1 Рома
5.9% (2)
2:1 Удинезе
5.9% (2)
1:3 Рома
5.9% (2)
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