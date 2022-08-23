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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Удинезе
 
Позже
Рома
Прогнозы 34
Удинезе 5.9% (2)
X 11.8% (4)
Рома 82.4% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Рома
4.06
3.94
4.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Удинезе
Рома

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

31 матч

22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.5
Бекао Родриго 1 0.25
Масина Адам 1 0.25
Удоги Дестини 1 0.25
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Перейра Роберто 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.5
Абрахам Тэмми 1 0.25
Смоллинг Крис 1 0.25
Кристанте Бриан 1 0.25
Ибаньес Рожер 1 0.25
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 1
Удоги Дестини 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Макенго Жан-Виктор 1 0
Бекао Родриго 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Челик Зеки 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2
Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 34
    Удинезе 5.9% (2)
    X 11.8% (4)
    Рома 82.4% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Рома
    4.06
    3.94
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Удинезе - Рома

    Исход игры
    Удинезе
    5.9% (2)
    Ничья
    11.8% (4)
    Рома
    82.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (27)
    Меньше
    20.59% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    61.8% (21)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    0:1 Рома
    5.9% (2)
    2:1 Удинезе
    5.9% (2)
    1:3 Рома
    5.9% (2)
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