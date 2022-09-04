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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 38725
Валенсия
5:1
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
7' Гол
Лато Тони
10' Желтая карточка
Аленья Карлес
2:0
14' Гол
Лино Сэмуел
3:0
16' Гол
Кастильехо Самуэль
41' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
45' Желтая карточка
Кастильехо Самуэль
54' Желтая карточка
Майораль Борха
57' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
4:0
65' Гол
Нико Гонсалес
5:0
68' Гол
Дуро Уго
71' Желтая карточка
Митрович Стефан
75' Желтая карточка
Мориба Илайкс
5:1
78' Гол
Альварес Гастон
88' Вторая желтая карточка
Мориба Илайкс
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Фулкье Димитри
90' Вторая желтая карточка
Арамбарри Мауро
90'+6

Ход матча

7'
Лато Тони
(Гильямон Уго)
1:0
10'
 
Аленья Карлес
14'
Лино Сэмуел
(Муса Юнус)
2:0
16'
Кастильехо Самуэль
3:0
24'
Дуро Уго
Андре Маркос
 
29'
 
Митрович Стефан
Дьене Даконам
41'
 
Арамбарри Мауро
45'
Кастильехо Самуэль
 
46'
 
Альварес Гастон
Сеоане Хайме
46'
 
Мунир Эль-Хаддади
Аленья Карлес
46'
 
Максимович Неманья
Порту Кристиан
54'
 
Майораль Борха
57'
 
Мунир Эль-Хаддади
65'
Нико Гонсалес
(Гильямон Уго)
4:0
68'
Дуро Уго
(Муса Юнус)
5:0
70'
Фулкье Димитри
Лато Тони
 
70'
Мориба Илайкс
Кастильехо Самуэль
 
70'
Алмейда Андре
Нико Гонсалес
 
71'
 
Митрович Стефан
74'
Москера Кристиан
Дьякаби Муктар
 
75'
Мориба Илайкс
 
77'
 
Мата Хайме
Унал Энес
78'
5:1
Альварес Гастон
88'
Мориба Илайкс
 
90'
Фулкье Димитри
 
90'
 
Арамбарри Мауро

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Валенсия 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Хетафе 2.4% (3)
-1
выиграет Хетафе, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Джюмарт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
3
Лато
Тони
4
Муса
Юнус
6
Гильямон
Уго
17
Нико
Гонсалес
11
Кастильехо
Самуэль
22
Андре
Маркос
16
Лино
Сэмуел
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
8
Сеоане
Хайме
18
Арамбарри
Мауро
9
Порту
Кристиан
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Валенсия
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Хетафе

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лато Тони 1 0.25
Кастильехо Самуэль 1 0.25
Нико Гонсалес 1 0.25
Дуро Уго 1 0.25
Лино Сэмуел 1 0.25
Солер Карлос 1 (1) 0.25
Муса Юнус 0 0
Гильямон Уго 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 1 0.25
Альварес Гастон 1 0.25

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюмарт Эрай 1 1
Мориба Илайкс 1 1
Гаттузо Дженнаро 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Fran Perez 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Андре Маркос 1 0
Муса Юнус 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Митрович Стефан 2 0
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Майораль Борха 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1
Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1
Хетафе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0
Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Новости матча
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Хетафе не будет бить пенальти!
  • 92'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    92'
    ПЕНАЛЬТИ! - Фулкье Димитри из команды Валенсия нарушает правила против Иглесиас Хуан.
  • 91'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Валенсия: 71%, Хетафе: 29%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Валенсия 90.3% (112)
    X 7.3% (9)
    Хетафе 2.4% (3)
    -1
    выиграет Хетафе, со счетом 2:3
    да
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    Прогнозы на матч Валенсия 5:1 Хетафе

    Исход игры
    Валенсия
    90.3% (112)
    Ничья
    7.3% (9)
    Хетафе
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.61% (41)
    Меньше
    63.39% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (46)
    Нет
    58.93% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Валенсия
    37.9% (47)
    2:1 Валенсия
    27.4% (34)
    2:0 Валенсия
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:1 Валенсия
    3.2% (4)
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