Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Хетафе

85' Уго Гильямон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Арамбарри Мауро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

82' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Г О О О О Л - Альварес Гастон забивает ударом с левой ноги!

78' Илайш Мориба ошибается в защите.

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Илайш Мориба получил желтую карточку от судьи

75' Безумный фол. Илайш Мориба грубо играет против соперника. Пострадал Мунир Эль-Хаддади

74' Уго Гильямон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лино Сэмуел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи

70' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Тактическая замена. Нико Гонсалес уходит с поля и его заменяет Алмейда Андре IV

70' Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Илайш Мориба

69' Дуро Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Юнус Муса сделал результативную передачу.

68' Г О О О О Л - Дуро Уго забивает с правой ноги!

67' Юнус Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Хорошую попытку сделал Унал Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Уго Гильямон сделал результативную передачу.

65' ГОООООЛ - Нико Гонсалес Валенсия забивает ударом головой

65' Уго Гильямон из команды Валенсия подал угловой справа.

63' Удар от ворот произведет Хетафе

62' Лино Сэмуел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Лато Тони из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Хетафе

60' Уго Гильямон выиграл воздушное противоборство у Альварес Гастон

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Сегодняшная посещаемость составляет 38725 болельщиков

57' Безумный фол. Мунир Эль-Хаддади грубо играет против соперника. Пострадал Уго Гильямон

57' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

54' Нико Гонсалес из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Иглесиас Хуан наказан за толчок Нико Гонсалес

48' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Уго Гильямон из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

46' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля