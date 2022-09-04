Стадион: Месталья Зрители: 38725
0'
1:0
7' ГолЛато Тони
10' Желтая карточкаАленья Карлес
2:0
14' ГолЛино Сэмуел
3:0
16' ГолКастильехо Самуэль
41' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
45' Желтая карточкаКастильехо Самуэль
54' Желтая карточкаМайораль Борха
57' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
4:0
65' ГолНико Гонсалес
5:0
68' ГолДуро Уго
71' Желтая карточкаМитрович Стефан
75' Желтая карточкаМориба Илайкс
5:1
78' ГолАльварес Гастон
88' Вторая желтая карточкаМориба Илайкс
90' Undefined phrase: football_event_Фулкье Димитри
90' Вторая желтая карточкаАрамбарри Мауро
90'+6
Ход матча
7'
1:0
10'
14'
2:0
16'
24'
41'
54'
65'
4:0
71'
75'
77'
78'
5:1
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
24
Джюмарт
Эрай
22
Андре
Маркос
16
Лино
Сэмуел
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перес ЧарлиВратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Fran Perez
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
28 Patrick Finn
-
Главный тренер: David Cubillo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Хетафе
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лато Тони
|1
|0.25
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.25
|Нико Гонсалес
|1
|0.25
|Дуро Уго
|1
|0.25
|Лино Сэмуел
|1
|0.25
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.25
|Муса Юнус
|0
|0
|Гильямон Уго
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|1
|0.25
|Альварес Гастон
|1
|0.25
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Мориба Илайкс
|1
|1
|Гаттузо Дженнаро
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Fran Perez
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1
Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1
Хетафе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0
Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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Прогнозы на матч Валенсия 5:1 Хетафе
Исход игры
Валенсия
90.3% (112)
Ничья
7.3% (9)
Хетафе
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
41.07% (46)
Нет
58.93% (66)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
37.9% (47)
2:1 Валенсия
27.4% (34)
2:0 Валенсия
14.5% (18)
1:1 Ничья
4% (5)
3:1 Валенсия
3.2% (4)
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