Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Хорошую попытку сделал Stefan Blanaru. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Александру Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Миовени

85' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

84' Кордя Андрей из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ionut Burnea получил желтую карточку от судьи

82' Stefan Blanaru наказан за толчок Радаславеску Эдуард

82' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Команда ФКСБ сравняла счет! Игра продолжается!

79' Г О О О О О О Л - Микулеску Давид из команды ФКСБ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

79' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

78' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Stefan Blanaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

66' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Iustin Popescu ошибается в защите.

65' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Миовени

60' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Stefan Blanaru наказан за толчок Дава Джойским

59' Stefan Blanaru нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Микулеску Давид нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

56' Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Миовени

55' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ionut Burnea пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu ловит мяч

54' Valentin Cosereanu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Панаит Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Ionut Radescu . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матч возобновлен

50' Iustin Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

50' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Дулка Марко