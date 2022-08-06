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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Миовени
1:1
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
26' Гол
Балаур Ионуц
53' Желтая карточка
Дава Джойским
62' Желтая карточка
Балаур Ионуц
1:1
79' Гол
Микулеску Давид
82' Желтая карточка
Ionut Burnea
90'+7
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
24
Vlad
Pop
6
Ionut
Burnea
16
Ionut
Radescu
89
Stefan
Blanaru
10
Valentin
Cosereanu
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
29
Буэнна
Рашид
22
Раду
Бобок
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
98
Кордя
Андрей
9
Стойка
Янис
Миовени
ФКСБ

История личных встреч

Миовени
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ДА
0:1
ДА
4:0
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 1
Балаур Ионуц 1 0.5
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 1 0.5
Микулеску Давид 1 0.5
Олару Дариус 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ionut Burnea 2 0
Балаур Ионуц 1 0
Szilard Veres 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Vlad Pop 1 0
Dorinel Oancea 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Радунович Ристо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2
ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Вииторул Констанца 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ботошани 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ботошани 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вииторул Констанца 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
13. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 3 4
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Миовени: 42%, ФКСБ: 58%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Dorinel Oancea ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Stefan Blanaru. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Антал Ливиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Adrian Cierpka из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Дулка Марко
  • 94'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Dorinel Oancea. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 89'
      Александру Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Миовени начинает контратаку
    • 89'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Триф Разван из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Alexandru Marian Musi
    • 88'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 87'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Тактическая замена. Ionut Burnea уходит с поля и его заменяет Александру Якоб
    • 85'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 85'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Миовени: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 84'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 84'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Бузьюк Александру из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Vlad Pop из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Триф Разван из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
    • Желтая карточка
      82'
      Ionut Burnea получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      82'
      Ionut Burnea из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Харуц Денис пострадал.
    • Фол, нарушение
      82'
      Stefan Blanaru наказан за толчок Радаславеску Эдуард
    • 82'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Тактическая замена. Раду Бобок уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард
    • 80'
      Контроль мяча: Миовени: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 79'
      Команда ФКСБ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 79'
      Олару Дариус сделал ключевой пас для гола!
    • 79'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О О О Л - Микулеску Давид из команды ФКСБ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 79'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем
    • 78'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Бузьюк Александру успешно блокирует удар.
    • 78'
      Кордя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      77'
      Stefan Blanaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Скарлатаче Адриан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Миовени: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 75'
      Guilherme Gomes Garutti получил травму и заменен. Бузьюк Александру выходит на поле.
    • 75'
      Тактическая замена. Ionut Radescu уходит с поля и его заменяет Антал Ливиу
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Скарлатаче Адриан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 73'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      72'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ в офсайде
    • 72'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      71'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 70'
      Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Контроль мяча: Миовени: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 70'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 69'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      68'
      Ionut Radescu из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Раду Бобок.
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Офсайд
      66'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ в офсайде
    • 66'
      Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем
    • 66'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Iustin Popescu ошибается в защите.
    • 65'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 65'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Миовени: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 65'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 64'
      Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      64'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      63'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      62'
      Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      62'
      Балаур Ионуц из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Alexandru Marian Musi пострадал.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Vlad Pop из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Alexandru Marian Musi
    • 60'
      Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Миовени: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 60'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 60'
      Тактическая замена. Панаит Андрей уходит с поля и его заменяет Adrian Cierpka
    • 59'
      Тактическая замена. Valentin Cosereanu уходит с поля и его заменяет Триф Разван
    • Фол, нарушение
      59'
      Stefan Blanaru наказан за толчок Дава Джойским
    • Угловой
      59'
      Valentin Cosereanu из команды Миовени подал угловой слева.
    • 59'
      Stefan Blanaru нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Тактическая замена. Оайдэ Рэзван уходит с поля и его заменяет Alexandru Marian Musi
    • 58'
      Тактическая замена. Стойка Янис уходит с поля и его заменяет Олару Дариус
    • 57'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Микулеску Давид нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.
    • 56'
      Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 55'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Миовени: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 54'
      Ionut Burnea пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu ловит мяч
    • 54'
      Valentin Cosereanu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      54'
      Панаит Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      53'
      Дава Джойским из команды ФКСБ получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья свистит. Дава Джойским атаковал сзади соперника. Это Панаит Андрей заработал своей команде штрафной
    • 52'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Ionut Radescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ФКСБ: 62%.
    • Травма, повреждение
      50'
      Iustin Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Угловой
      50'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Ionut Burnea ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 48'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      47'
      Панаит Андрей наказан за толчок Дулка Марко
    • 46'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 46'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Дулка Марко
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Миовени имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Миовени: 38%, ФКСБ: 62%.
    • 47'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      46'
      Dorinel Oancea из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Octavian Popescu.
    • 46'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Миовени: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 45'
      Dorinel Oancea не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Ionut Radescu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Буэнна Рашид успешно блокирует удар.
    • 44'
      Панаит Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Харуц Денис из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Раду Бобок из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Стойка Янис из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Балаур Ионуц
    • 42'
      Ionut Burnea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Панаит Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Миовени пытается что-то создать.
    • Угловой
      41'
      Микулеску Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Миовени: 36%, ФКСБ: 64%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Буэнна Рашид
    • 39'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Ionut Burnea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
    • 37'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 35'
      Контроль мяча: Миовени: 36%, ФКСБ: 64%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • Фол, нарушение
      33'
      Панаит Андрей из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Octavian Popescu пострадал.
    • 32'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 31'
      Шанс! Стойка Янис из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 31'
      Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 31'
      Stefan Blanaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Миовени: 37%, ФКСБ: 63%.
    • 30'
      Попеску Овидиу получил травму и заменен. Харуц Денис выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ionut Radescu
    • 29'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 28'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Команда Миовени забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 26'
      Vlad Pop сделал ключевой пас для гола!
    • 26'
      Vlad Pop сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Балаур Ионуц наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 26'
      Vlad Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Valentin Cosereanu из команды Миовени подал угловой справа.
    • 26'
      Раду Бобок из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Миовени: 34%, ФКСБ: 66%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Dorinel Oancea наказан за толчок Adrian Sut
    • 24'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Миовени: 31%, ФКСБ: 69%.
    • 20'
      Ionut Burnea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Панаит Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 19'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 16'
      Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu ловит мяч
    • 16'
      Микулеску Давид из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      16'
      Vlad Pop из команды Миовени в офсайде
    • 15'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 15'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Миовени: 34%, ФКСБ: 66%.
    • 14'
      Миовени контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Панаит Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Стойка Янис
    • Офсайд
      13'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ в офсайде
    • 13'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • Угловой
      13'
      Valentin Cosereanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      12'
      Ionut Burnea из команды Миовени нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 11'
      Ionut Burnea из команды Миовени нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      11'
      Valentin Cosereanu из команды Миовени подал угловой справа.
    • 10'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Миовени: 21%, ФКСБ: 79%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Дава Джойским из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Dorinel Oancea.
    • 9'
      Ionut Burnea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Dorinel Oancea.
    • Офсайд
      7'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ в офсайде
    • 7'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      6'
      Стойка Янис из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Скарлатаче Адриан.
    • 5'
      Контроль мяча: Миовени: 20%, ФКСБ: 80%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 5'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 3'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 3'
      Миовени контролирует мяч.
    • 2'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 1:1 ФКСБ онлайн

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