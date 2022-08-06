Стадион: Орашенеч
0'
1:0
26' ГолБалаур Ионуц
53' Желтая карточкаДава Джойским
62' Желтая карточкаБалаур Ионуц
1:1
79' ГолМикулеску Давид
82' Желтая карточкаIonut Burnea
90'+7
Ход матча
26'
1:0
53'
62'
79'
1:1
82'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
29
Буэнна
Рашид
22
Раду
Бобок
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Emanuel Dat
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Миовени
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2
|1
|Балаур Ионуц
|1
|0.5
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|1
|0.5
|Микулеску Давид
|1
|0.5
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ionut Burnea
|2
|0
|Балаур Ионуц
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|Vlad Pop
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2
ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ботошани
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ботошани
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 3
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ботошани
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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